حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم التنقيب عن الآثار

فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

تم استهداف العقار، وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على “حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار – والأدوات المُستخدمة فى الحفر والتنقيب”.

بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.