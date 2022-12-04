عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس 3 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بالمطرية

حبس
حبس

قررت نيابة المطرية الجزئية، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكان قد تمكن رجال الأمن من ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى لجرائم التنقيب عن الآثار

فقد وردت معلومات لوحدة مباحث قسم شرطة المطرية مفادها قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل عقار كائن بدائرة القسم.

تم استهداف العقار، وأمكن ضبط 3 أشخاص حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل عقار "ملك أحدهم"، وعُثر بداخله على “حفرة قطرها 4 أمتار بعمق 7 أمتار – والأدوات المُستخدمة فى الحفر والتنقيب”.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

حبس 3 أشخاص التنقيب عن الاثار الاثار المطرية الحفر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

موضوعات متعلقة

جهات التحقيق تصدر قرارات بشأن حادث أتوبيس دهس المواطنين في عين شمس

بينهم عمرو موسى.. وقفة تضامنية لسكان الزمالك لمنع قطع الأشجار| صور

نازل بجنون من الكوبري| شهود عيان يروون مأساة حادث أتوبيس عين شمس ..صور

علقة موت.. لحظة القبض على السائق المتسبب في دهس المواطنين بعزبة النخل ..فيديو

أتوبيس من غير فرامل.. ننشر الصور الأولى لحادث دهس 8 مواطنين بعزبة النخل

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

بعد قليل.. استكمال محاكمة المتهم بارتكاب جريمة الريف الأوروبي

محاكمة عائشة الشاطر و30 آخرين في الإنضمام إلى جماعة إرهابية .. اليوم

ترشيحاتنا

مفعولها كالسحر .. سجدة تقضي الحوائج وتحقق المطالب المستحيلة

سعر صرف الدولار في البنوك اليوم الأحد 4-12-2022

مواجهات دور الـ 16 في كأس العالم اليوم والقنوات الناقلة

تقرير: روسيا تخطط لهجمات إلكترونية وصاروخية على أوكرانيا

غضب من ملابسها الملفتة.. ملكة جمال كرواتيا ترد على تداول صورها بكأس العالم

مرتضى منصور: أسامة نبيه باق في الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاركت في عرض أزياء Dior.. نعومي كامبل تزور المتحف المصري الكبير

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ