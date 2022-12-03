برلماني: إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية موطن للإبداع الرقمى ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات

قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بالمنيا، إن قطاع الاتصالات حظى برعاية رئاسية طوال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تعاظم الاستثمارات المحلية والدولية فيه، وتحقيق إنجازات ضخمة في مجال الانترنت وتوسيع قاعدة المستفيدين وتكنولوجيا المعلومات.

ونوّه نشأت العمدة في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي، أن مصر تستثمر نحو 100 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية للاتصالات، وذلك على مرحلتين الأولى والثانية من مشروع رفع كفاءة الإنترنت، منوها باستثمار 60 مليار جنيه لتوفير الإنترنت فائق السرعة لمصر، ضمن المراحل الثلاث لمبادرة حياة كريمة.

وأشاد عضو مجلس النواب، ببدء الدولة المصرية بتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي، بإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقا لأحدث التقنيات العالمية، قائلا إنها ستكون بمثابة موطن للإبداع الرقمى ومجتمع متكامل لتكنولوجيا المعلومات، يتم من خلاله توفير البيئة الجذابة للاستثمارات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وخلق منظومة متكاملة لتنمية الصناعات عالية التقنية.

واختتم النائب محمد نشات العمده، بالتأكيد على أن إنشاء مدنية المعرفة خطوة وطنية ضخمة نحو العصر الحديث وصناعات القرن الـ21، مشيرا إلى أن مصر حققت نقلة ضخمة في قطاع الاتصالات، وأصبحت الأولى إفريقيا فيما يتعلق باستخدام الانترنت الأرضي وتعميم استخدامه والسعات الموجودة، وهو قطاع صاعد يجتذب عشرات المليارات من الاستثمارات سنويا.