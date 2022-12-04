حبس 3 أشخاص أصابوا اثنين في مشاجرة للخلاف علي الجلوس داخل ميكروباص

قررت جهات التحقيق، حبس 3 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتعدى على شخصين وإصابتهم بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهمين وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول لقيامهم بالتعدى على شخصين بالقاهرة.

تبلغ لأجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بوجود مشاجرة ومصاب، وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين سائق و مدير مطعم مصابين تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم ، وبين 3 أشخاص يحملون جنسية إحدى الدول بحوزة أحدهم "سلاح أبيض" بسبب حدوث مشادة كلامية بين الطرفين حول أولوية الجلوس فى السيارة الأجرة "ميكروباص" قيادة السائق من الطرف الأول .

تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب وقام على أثرها أحد الأشخاص من الطرف الثانى بالتعدى بالضرب بالسلاح الأبيض المضبوط بحوزته على "السائق" ، محدثاً إصابته وتلفيات بالميكروباص أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبسؤال "مدير المطعم" من الطرف الأول أيد ما سبق .

كما أمكن ضبط السلاح الأبيض المُستخدم فى إرتكاب الواقعة بحوزة أحد المتهمين من الطرف الثاني تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.