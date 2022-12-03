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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمومية القوس والسهم تعتمد تقرير مجلس الإدارة والميزانية

صدى البلد

عقدت الجمعية العمومية للاتحاد المصري للقوس والسهم، اليوم السبت، وحضرت جميع الهيئات التي يحق لها حضور الجمعية العمومية وهي نادي الصيد المصري بالدقي ونادي طلائع الجيش ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالهايكستب ونادي المؤسسة الرياضية العسكرية بالإسماعيلية ونادي وادي دجلة ونادي الشمس الرياضي.

وتم التصديق بالاجماع على محضر الجمعية العمومية الماضي، وتقرير مجلس الإدارة، كما تمت الموافقة بالاجماع على الاقتراحات المقدمة من الهيئات أعضاء الجمعية العمومية ومجلس الإدارة، كما تم اعتماد الميزانية والحساب الختامي.

وأقيمت الجمعية العمومية في أجواء ودية وهادئة ولم يستغرق مناقشة جدول الأعمال وقتا طويلا.

وأثنى الدكتور علاء جبر رئيس مجلس إدارة الاتحاد وأعضاء المجلس على التزام جميع الهيئات بالحضور والأجواء التي أقيمت فيها الجمعية العمومية.

وشهدت الجمعية العوممية حضور هشام حطب رئيس مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية.

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