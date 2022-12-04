عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. مستحضر تجميل شهير يعرضك للوفاة ووفاء عامر تحقن وجهها بمادة غريبة

وفاء عامر
وفاء عامر

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

لأول مرة.. دفيليه ديور عند سفح الأهرامات وحضور مشاهير العالم إلى مصر

أقامت دار الأزياء العالمية  ديور "Dior" فرنسية الأصل أول عرض أزياء رجالي لخريف 2023 فى مصر لأول مرة .

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر.. شاهد

أجرت النجمة وفاء عامر تقنية حقن الوجه ولكن بمادة جديدة تسمى  RRS  تختلف عن الفيلر والبوتكس ولكنها تحقق نفس النتائج فى تجميل الوجه.

3 زيجات في فرح واحد.. أغرب حفل زفاف بمصر| شاهد

أثار حفل زفاف مصري حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب اقامة 3 زيجات فى قاعة واحدة فى نفس التوقيت

كارثة| براند شهير من مستحضرات التجميل يحتوي على رصاص يسبب الوفاة


نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور والفيديوهات لمستحضر تجميلي “بلاشر” من ماركة شهيرة، يحتوى على نسبة عالية من الرصاص التى تسبب أضرار كثيرة منها الوفاة بعد وقت طويل.

الصحة المراة نشرة المرأة والصحة نشرة المرأة وفاء عامر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

بلاش مضاد حيوي .. القصة الكاملة لمصرع الطفل كريم بالدقي بسبب حقنة

عياره فلت .. صعود صاروخي في سعر الذهب اليوم

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

لأول مرة.. دفيليه ديور عند سفح الأهرامات وحضور مشاهير العالم إلى مصر

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

زي المحلات.. طريقة عمل فتة شاورما دجاج سورية

معلومات غريبة لا تعرفها عن مرض الذئبة .. يسبب مشاكل المعدة والصداع .. و3 أشياء وراء الإصابة به

3 زيجات في فرح واحد.. أغرب حفل زفاف بمصر| شاهد

خلي بالك.. أعراض ضعف السمع

شوفوا جمهور كوريا.. جمال شعبان: مش بس الزعل المسئول عن كسرة القلب

ترشيحاتنا

ماذا يرى الميت فى القبر وهل يسمعنا ويعرف أحوالنا ؟

آبل تطلق تحديث iOS 16.1.2 بميزات جبارة.. وهذه خطوات تثبيته

إيران تعتقل 115 من أفراد الجيش بسبب دعمهم المظاهرات

طائرات إسرائيلية تقصف موقعا للمقاومة بقطاع غزة

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

تعرف على عقد إمام عاشور مع الزمالك ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

هنا الزاهد تفاجئ جمهورها بأحدث إطلالة لها.. شاهد

بدل الفراخ .. طريقة عمل السمك البانيه بالجبنة

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ