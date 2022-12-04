نشرة المرأة والصحة.. مستحضر تجميل شهير يعرضك للوفاة ووفاء عامر تحقن وجهها بمادة غريبة

نشر موقع صدى البلد، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

لأول مرة.. دفيليه ديور عند سفح الأهرامات وحضور مشاهير العالم إلى مصر

أقامت دار الأزياء العالمية ديور "Dior" فرنسية الأصل أول عرض أزياء رجالي لخريف 2023 فى مصر لأول مرة .



مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر.. شاهد

أجرت النجمة وفاء عامر تقنية حقن الوجه ولكن بمادة جديدة تسمى RRS تختلف عن الفيلر والبوتكس ولكنها تحقق نفس النتائج فى تجميل الوجه.



3 زيجات في فرح واحد.. أغرب حفل زفاف بمصر| شاهد

أثار حفل زفاف مصري حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية بسبب اقامة 3 زيجات فى قاعة واحدة فى نفس التوقيت



كارثة| براند شهير من مستحضرات التجميل يحتوي على رصاص يسبب الوفاة



نشر نشطاء موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، مجموعة من الصور والفيديوهات لمستحضر تجميلي “بلاشر” من ماركة شهيرة، يحتوى على نسبة عالية من الرصاص التى تسبب أضرار كثيرة منها الوفاة بعد وقت طويل.