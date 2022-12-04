ثقافة مطروح تطلق قافلة لمناهضة العنف ضد المرأة

أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة قافلة ثقافية بمناسبة حملة 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وذلك من 2 حتي 9 ديسمبر الجاري، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والأزهر الشريف بالمعهد الأزهري بسيوه.

ونظم إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، من خلال فرع ثقافة مطروح عدد من الورش الفنية بواسطة متخصصين في مجال لتدريب الفتيات وتشجيعهن علي إقامة مشروعات صغيرة تمكنها الإعتماد علي نفسها منها ،ورشة الإكسسوارات من الخرز، ورشة تعليم الرسم، والطرق على القصدير للمدربات ساره عبد الله ، نشوي عمرو ، مني محمد ، شاهندا عبد العزيز ، مني القماح ، بالإضافة إلى تدريبهن علي عمل جدارية، كما ألقي مصطفي مهدي زوبي محاضرة تثقيفية حول حرمان المرأة من حقها في الميراث وعقوبة ذلك، بجانب مكانة المرأة في الإسلام.