خبير: أسعار بي إم دبليو مصر وضعت تجار السيارات في مأزق

قال محمود خيري خبير السيارات، إنه منذ أسبوع مضى تم إعلان تشغيل توكيل سيارات بي ام دبليو في مصر، ومن ثم الإعلان عن قائمة أسعار سيارات هذا المصنع، ما تسبب في إحراج السوق المصري بسبب الأسعار المرتفعة داخل سوق السيارات.

وأضاف "محمود خيري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر، أن سيارة بي إم دبليو ١١٨ سعرها يبدأ من ٩٨٠ ألف جنيه فقط، وبي إم دبليو ٣٢٠ الأكثر طلبا في مصر بسعر مليون ٢٨٠ ألف جنيها فقط، أي بسعر مقارب لسيارة سكودا أو كتافيا.

وتابع محمود خيري، أن قائمة الأسعار التي عرضها توكيل بي إم دبليو كانت محرجة لجميع أنواع السيارات الأخرى في مصر ووضعت جميع التجار في مأزق.