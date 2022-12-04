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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئ يستغيث بـ صدى البلد للبحث عن أسرة طفلة عثر عليها أمام منزله

صدى البلد

أرسل القارئ يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدى البلد للبحث عن اسرة طفلة تم العثور عليها امام شقته.

وقال في استغاثته هذه البنت بفتح باب الشقه لاقيتها نايمه أمام الباب وبتقول انها مخطوفه من الشرقية ومن قام بخطفها جاء بها الي منطقة  بشتيل وتركها للتواصل مع مقدم الاستغاثة علي رقم 01066141340.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية.

ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكواهم.

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