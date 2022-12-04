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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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وكيل محلية النواب: حصر ساحات ركن السيارات وطرحها على شركات لتشغيلها

محمد الحسيني
محمد الحسيني

قال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك سايس متعاقد مع الوحدات المحلية، وسايس ليس له علاقة بالتعاقد مع الوحدات المحلية وهذا ليس مطالب من المواطنين باعطائه أي مبالغ مقابل ركن السيارة لأنه ليس لديه تعاقد بذلك.

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وأضاف محمد الحسيني، خلال برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر الفضائية، أنه سيتم حصر جميع الساحات الفارغة الخاصة بركن السيارات وطرحها علي شركات معينة لتشغيلها بطريقة صحيحة ومعينة تكون مفيدة للجميع لعمل سيولة مرورية في جميع شوارع مصر.

وتابع محمد الحسيني أن يكون ثمن ساعة انتظار السيارة مختلف من مكان لآخر، مشيرا إلى أن أقصي سعر لانتظار السيارات بالساعة هو ١٠ جنيهات في الساعة الواحدة.

https://fb.watch/hbzWI5eby8/?mibextid=NnVzG8

مجلس النواب سيولة مرورية الوحدات المحلية لجنة الادارة المحلية برنامج الحكاية انتظار السيارات

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