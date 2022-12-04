عمل الواجب وزيادة.. مصري يسجل موقفا إنسانيا مع أسرة أرجنتينية بالمونديال

حكى شخص مصرى عن موقف إنساني له مع أسرة أرجنتينية ضاعت الشطنة التى بها تذاكر المباريات والفلوس وذلك قبل مباراة السعودية والارجنتين فى كأس العالم .

وقال الشخص المصرى فى منشور له عبر فيسبوك " قابلت عائلة أرجنتينية مكونة من ٥ أفراد فى حالة حزن شديدة ... ضاعت منهم شنطة فى باص وفيها كل تذاكر ماتشات الارجنتين و ٣ آلاف دولار و٧ باسبورات وكروت هيا ولاب توب وتليفون يعنى اللى خدهم اعتزل وسافر المالديف بقية حياته.

وتابع " طمنتهم واخدتهم فى سيارتى ووعدت اساعدهم والله وأهم حاجة كانت التذاكر بتاعة اليوم وكان فاضل على ماتش الارجنتين والسعودية ساعتين فقط رحت بيهم مركز التذاكر وكان الطابور برة طوله على الاقل كيلو متر لكن على مين داحنا مصريين رحت عند أول الطابور وكلمت الضابط المسئول.

وأضاف " قلت للظابط ان الراجل اللى واقف ده كبير العيلة يبقى عم مارادونا وأنه انسرق وعيب فى حق البلد وممكن الموضوع يوصل الصحافة والإعلام، وهوباااا احنا جوة مركز التذاكر وتكلمت مع المدير الاسكتلندى وشرحت الموقف وجبت لهم تذاكر بديلة لكل اللى راح منهم وترقية لفئة أعلى طبعا عشان مارادونا مايزعلش ويتقلب فى قبره.

وأكد " لما خرجنا كانوا بيعيطوا حرفيا لان معاهم شباب صغار وكانوا خايفين انهم مش هيحضروا كأس العالم قلت لهم يلا هاخدكم على استاد لوسيل وهنا تحدثوا معا وقالوا يشرفنا انك تحضر معنا لان اثنين من أصدقائنا لم يحضروا ونكون سعيدين ان تحضر انت واى شخص تختاره وفى دقايق كنت فى البيت وهم معى واخذت بنتى جنا معنا وطيران على الاستاد وشاهدنا الماتش معاهم من الدرجة الأولى السياحية مع الغداء ويصل ثمن تذكرتها ١٥٠٠ دولار للفرد.

وأشار " اثناء وجودنا معهم كنت بعمل اتصالات بكل من اعرفهم فى شركة النقل العام وعثرت على شنطتهم الضائعة وأرسل لى أصدقائى فى شركة النقل فيديو للشنطة بما فيها وفاجاتهم بالعثور على شنطتهم ومرة تانية بكاء واحضان وفرحة لكن للأسف انهزموا من السعودية.

واختتم “ بعد الماتش عزمتهم كلهم يقيموا فى بيتى لمدة ثلاثة أيام أمال مش هاقبل كرمهم من غير ما اعمل معاهم واجب مصرى واصبحنا أصحاب وعزمونا الصيف القادم على الأرجنتين ”.