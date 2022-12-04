عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

عمل الواجب وزيادة.. مصري يسجل موقفا إنسانيا مع أسرة أرجنتينية بالمونديال

صدى البلد

حكى شخص مصرى عن موقف إنساني له مع أسرة أرجنتينية ضاعت الشطنة التى بها تذاكر المباريات والفلوس وذلك قبل مباراة السعودية والارجنتين فى كأس العالم . 

وقال الشخص المصرى فى منشور له عبر فيسبوك " قابلت عائلة أرجنتينية مكونة من ٥ أفراد فى حالة حزن شديدة ... ضاعت منهم شنطة فى باص وفيها كل تذاكر ماتشات الارجنتين و ٣ آلاف دولار و٧ باسبورات وكروت هيا ولاب توب وتليفون يعنى اللى خدهم اعتزل وسافر المالديف بقية حياته.

وتابع "  طمنتهم واخدتهم فى سيارتى ووعدت اساعدهم والله وأهم حاجة كانت التذاكر بتاعة اليوم وكان فاضل على ماتش الارجنتين والسعودية ساعتين فقط رحت بيهم مركز التذاكر وكان الطابور برة طوله على الاقل كيلو متر  لكن على مين داحنا مصريين رحت عند أول الطابور وكلمت الضابط المسئول.

وأضاف " قلت للظابط ان الراجل اللى واقف ده كبير العيلة يبقى عم مارادونا وأنه انسرق وعيب فى حق البلد وممكن الموضوع يوصل الصحافة والإعلام، وهوباااا احنا جوة مركز التذاكر وتكلمت مع المدير الاسكتلندى وشرحت الموقف وجبت لهم تذاكر بديلة لكل اللى راح منهم وترقية لفئة أعلى طبعا عشان مارادونا مايزعلش ويتقلب فى قبره.   

وأكد " لما خرجنا كانوا بيعيطوا حرفيا لان معاهم شباب صغار وكانوا خايفين انهم مش هيحضروا كأس العالم قلت لهم يلا هاخدكم على استاد لوسيل وهنا تحدثوا معا وقالوا يشرفنا انك تحضر معنا لان اثنين من أصدقائنا لم يحضروا ونكون سعيدين ان تحضر انت واى شخص تختاره وفى دقايق كنت فى البيت وهم معى واخذت بنتى جنا معنا وطيران على الاستاد وشاهدنا الماتش معاهم من الدرجة الأولى السياحية مع الغداء ويصل ثمن تذكرتها ١٥٠٠ دولار للفرد.

وأشار " اثناء وجودنا معهم كنت بعمل اتصالات بكل من اعرفهم فى شركة النقل العام وعثرت على شنطتهم الضائعة وأرسل لى أصدقائى فى شركة النقل فيديو للشنطة بما فيها وفاجاتهم بالعثور على شنطتهم ومرة تانية بكاء واحضان وفرحة لكن للأسف انهزموا من السعودية.

واختتم “  بعد الماتش عزمتهم كلهم يقيموا فى بيتى لمدة ثلاثة أيام أمال مش هاقبل كرمهم من غير ما اعمل معاهم واجب مصرى واصبحنا أصحاب وعزمونا الصيف القادم على الأرجنتين ”. 

مصر السعودية مارادونا الأرجنتين كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ننشر أسماء المتوفين والمصابين في حادث أتوبيس عزبة النخل

10 أيام إجازة للطلاب والموظفين .. مفاجأة يناير 2023

عقب تأكد رحيله عن الزمالك.. تعرف على وجهة أسامة نبيه الجديدة

ملقاش فرامل | مصرع 8 أشخاص في حادث أتوبيس بـ عين شمس

بالصوت والصورة.. مرتضى منصور يوضح مصير أسامة نبيه

النيابة العامة تطالب بإعدام المتهم بإزهاق روح خلود فتاة بورسعيد.. فيديو

115 جنيها في 3 أيام.. نار بـ أسعار الذهب | عيار 21 مفاجأة

محامي المتهم في واقعة تمريض مستشفى قويسنا: ما حدث تم إذاعته بصورة مغايرة للحقيقة

ترشيحاتنا

خبير اقتصادي: 30% ارتفاع طلب المصريين على شراء السبائك الذهبية

لا تخسر علاقاتك.. طريقة سهلة لو بتنسى ترد على رسائل واتساب

عضو فريق التحليل بمنتخب ألمانيا يكشف أسباب الخروج المهين من المونديال

إذا تزامن زفافك مع نهائي كأس العالم كيف تتصرف.. عروسان بريطانيان يجدان الحل

حادث عزبة النخل .. أتوبيس يودي بحياة 8 أشخاص

بيان عاجل من جيش الاحتلال بعد قصف موقع تابع لحماس في غزة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نادين لبكي: أدعم الحراك بإيران والسينما الكلاسيكية في مواجهة المنصات

بفستان أخضر.. درة من جلسة تصوير جديدة بمهرجان البحر الأحمر

المشاهير العرب من عرض دار أزياء Dior بالأهرامات

مقهى يمنع زبائن من حضور مباريات كأس العالم.. شاهد أول رد منهم

فيديو

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

خطيبته اتخانقت معاه .. تفاصيل صادمة في إنهاء عريس لحياته بالمحلة |فيديو

كنت بهزر.. طالب حقوق حلوان يكشف حقيقة إجاباته الساخرة في "الميدتيرم"| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

جمال أبو الدهب

مستقبل العلاقات المصرية الصينية

إبراهيم شعبان

لماذا عشقنا نجيب الريحاني؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ