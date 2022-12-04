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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اليوم.. معرض "إلا أنا" في بيت السناري بمكتبة الإسكندرية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال بيت السناري، معرض "إلا أنا" لمناهضة العنف ضد المرأة، الذي تنظمه إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي بوزارة السياحة والآثار بالتعاون مع قصر البارون، وذلك اليوم الأحد، في تمام الخامسة مساًء، بمقر بيت السناري الأثري بحي السيدة زينب، بالقاهرة. 

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يُقام المعرض في الفترة من 4 وحتى 8 ديسمبر، ويتضمن مجموعة من الأعمال الفنية والصور الفوتوغرافية. ويعقد على هامش المعرض سلسلة من المحاضرات، حيث يقدم الدكتور ممدوح فاروق مدير متحف إيمحتب بسقارة، ندوة عن احترام المرأة في مصر القديمة، ويقدم دكتور شريف شعبان والأديبة والروائية شيرين سامي، ندوة عن "أدب المرأة.. رؤية على الأعمال الدرامية والروائية وعلاقتها بالمرأة". 

يأتي المعرض في إطار الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وتوضيح دور ومكانة المرأة في الحضارة المصرية القديمة.

الاسكندرية بيت السناري مكتبة الاسكندرية مناهضة العنف ضد المرأة قصر البارون وزارة السياحة وزارة السياحة والآثار الحضارة المصرية

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