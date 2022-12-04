انطلاق دورة الإعداد والتقديم الإذاعي للشباب في قصر خديجة اليوم

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال قصر الأميرة خديجة بحلوان دورة عن (فنون إعداد البرامج الإذاعية وقواعد الكتابة الإذاعية)، في الفترة من اليوم الأحد وحتى 25 ديسمبر بواقع 4 محاضرات تُعقد الأحد من كل أسبوع.

تهدف الدورة إلى تدريب المشتركين على فنون إعداد البرامج الإذاعية وقواعد الكتابة الإذاعية وكيفية كتابة النص والسمات المعاصرة للبرامج الإذاعية، هذا بالإضافة إلى الخطوات العلمية في إعداد البرامج ووضع قالب فني للبرنامج مشتملًا على المقدمة الإذاعية وصياغة الأسئلة، بالإضافة إلى كيفية إعداد مذيع الراديو والتعامل من خلف الميكروفون، والتلوين الصوتي وتنظيم النفس والتعامل مع الجمهور على الهواء مباشرة.

تقوم بالتدريب ريهام عبد المنعم، المذيعة ومديرة برامج راديو عرب دبلن إيرلندا، والدورة متاحة لسن 16 فيما فوق.