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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قوى عاملة الدقهلية تجري اختبارات ختام الدورة التدريبية علي مهنة التفصيل

صدى البلد

قامت مديرية القوى العاملة بمحافظة  الدقهلية ، بزيارة ميدانية بوحدة التدريب المتنقلة في قرية محلة إنجاق بمركز شربين ،لإجراء الاختبار العملي والنظري، لختام دورة التفصيل والخياطة التي استمرت 15يوما، تمهيدا لانتقالها إلى قرية جديدة، وبدء دورات تدريبية لخدمة أهالي  القرى الأكثر احتياجا في إطار اهتمام القيادة السياسية بالشباب، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك".

وقام  ياسر سعيد وكيل الوزارة مدير المديرية بمتابعة الاختبارات النظرية والعملية في أثناء الامتحان للمتدربات اللاتي أتموا التدريب لمدة 150 ساعة تدريبية علي مهنة التفصيل والحياكة.

وأشاد مدير المديرية، بالمتدربين الذين اجتازوا فترة التدريب بشكل مبشره، لافتا إلي مميزات الدورة  التي تتم مجانبا،  تحصل المتدربة على شهادة  إتمام التدريب المعتمدة من المديرية ، ويتم تنفيذها طبقا لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهني الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة القوي العاملة .

وأشار إلى أن التدريب يتم وفقا لأحدث المناهج التدريبية العالمية ، فضلا عن توفير المستلزمات  والأدوات التدريبية والزي التدريبي الخاص مجاناً .

ووجه مدير المديرية، الشكر لجميع القائمين على إتمام العملية التدريبية بالوحدات المتنقلة، مؤكدا ، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات وزارة القوي العاملة بضرورة الاهتمام بملف الشباب والفتيات، وتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل لدفع عجلة الإنتاج والتنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.

وقد أشاد الحضور بالمستوى الفني الذي وصلت إليه المتدربات والجودة العالية للمخرجات من العملية التدريبية والمنتجات التي تصل إلى مستوى من التشطيبات واللمسات النهائية الفائقة والتي تضاهي أعلى منتجات المصانع العالمية.

 وفي ختام الدورة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير للمدربين ولمدير الوحدة وكل القائمين على هذه الدورة  تقديرا لجهودهم المبذولة في إنجاح العملية التدريبية ، وذلك بحضور محمد يوسف مدير إدارة التدريب .

 

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