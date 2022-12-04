صدور العدد الرابع من النشرة الدوائية لمركز السموم بـ "صيدلة طنطا"

أصدرت كلية الصيدلة جامعة طنطا العدد الرابع لعام 2022 من الإصدار التاسع للنشرة الدوائية الخاصة بمركز الدواء والسموم بالكلية، متضمنة أحدث المعلومات الدوائية والصيدلانية المتعلقة بالدواء وأحدث الإصدارات الجديدة من الأدوية التى تقرها منظمة الغذاء والدواء بأمريكا لعلاج الأمراض المختلفة.

وأكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن ذلك يأتى انطلاقاً من دور الجامعة في خدمة المجتمع وتوفير خدمة المعلومات الدوائية الملائمة لكل مريض على حدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للدواء ومتابعة اثاره العكسية الناتجة عن استخدامه، بالإضافة إلى نشر الوعي والتثقيف الطبي والدوائي بإصدار دوريات علمية طبية تحتوي على معلومات طبية وعلاجية ودوائية في شتي المجالات.

وأشارت الدكتورة سحر الحجار القائم بأعمال عميد كلية الصيدلة، إلي أن النشرة الدوائية يتم إصدارها بصفة دورية كل ثلاثة شهور، وتشتمل على الأسباب العلمية المسببة لبعض الامراض وكيفية الوقاية منها، ومعلومات خاصة بحوادث السموم المتفرقة وكيفية التعامل معها بشكل أمن وفعال، مضيفةً أن العدد الأخير الصادر تضمن علاج مناعى جديد لحساسية الأنف، وتضمن معلومات عن استخدام مضادات الإكتئاب لعلاج الألم العضلي الليفي (الفيبروميالجيا).

كما تم استعراض معلومات عن الأدوية المسببة لأمراض الكلى المختلفة، موضحةً أن الكلية توفر خدمة ارسال نسخة الكترونية من النشرة الدوائية بصفة دورية من خلال ارسال البريد الإلكتروني الخاص بالراغبين على البريد الالكتروني التالي: [email protected]