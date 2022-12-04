مدير مشروعك بالشرقية: إجمالي التمويل سيصل إلى 3 مليارات جنيه بنهاية 2022|تفاصيل

قال العربي شبراوي مدير مبادرة "مشروعك" بمحافظة الشرقية، إنّ المشروعات متاحة للجميع بداية من 21 عاما حتى 55 عاما، بصرف النظر عن المؤهل، مقابل تقديم عقد إيجار والسجل التجاري والبطاقة الشخصية والبطاقة الضريبية، وسيتم توفير دراسات الجدوى من خلال وزارة التنمية المحلية.



وأضاف شبراوي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية،: "نمول مشروعات الموبايلات وتجارة الأعلاف والأدوات المنزلية، وبمجرد الحصول على الأساسيات نصدر ترخيص مؤقت للمكان لمدة 5 سنوات من أجل تغطية فترة القرض".



وتابع مدير مبادرة "مشروعك" بمحافظة الشرقية: "البنوك المتعاون معنا هي صاحبة التمويل مثل البنك الأهلي وبنك مصر أو البنك الزراعي أو بنك الإسكندرية أو الإسكان والتعمير، ودراسة الجدوى موجودة لأي مشروع ولأي شخص، ووفرنا المقرات لاستقبال الشباب، وفي كل مجلس مدينة على مستوى المحافظة يوجد مقر لمبادرة مشروعك لتقديم كل الدعم والمساعدة للمتقدمين".



وأوضح: "هناك إقبال كبير على المبادرة، هؤلاء الشباب لا يبحثون عن وظيفة، وإلى الآن لم نسجل أي فشل في منظومة مبادرة مشروعك، حيث إننا نقوم بالمتابعة، وحتى إذا كان هناك تعثر فإنه يستمر لفترة قصيرة فقط، وبالنسبة إلى وقت الحصول على القرض بداية من التقديم يستغرق شهرا فقط، وبدأنا العمل منذ مايو 2015، وفي نهاية 2022 سيصل إجمالي الدعم الذي قدمته المبادرة منذ بدايتها إلى 3 مليارات جنيه.

