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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

«فصول عن الصين».. أحدث إصدارات هيئة الكتاب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، كتاب «فصول عن الصين» تأليف السفير الدكتور السيد أمين شلبي.

يضم الكتاب فصولاً عن الصين وعملية صعودها ما هو متوقع أن تصل خلال العقدين القادمين إلى مرتبة القوة الاقتصادية في العالم، ومن ثم مكانتها في النظام العالمي.

ويقدم الكتاب تفسيرات المؤرخين لدور الزعيم الصيني «دنج تشاوينج» للتحول الصيني، كما تقدم الأسئلة التي تدور حول هذا التحول، وعما إذا كانت القيادة الصينية سوف تتغلب على تحديات عملية التحديث الكبرى التي تمر بها الصين على مدى العقود الأربعة الماضية، وباعتبار ما يقدره المؤرخون أن مدى ما ستذهب إليه العلاقات الأمريكية الصينية سوف يحدد مستقبل القرن الواحد والعشرين، فقد خصص الكتاب فصولاً عن أبعاد هذه العلاقات.

ويضم الكتاب فصولاً عن علاقات الصين مع روسيا وتحولها من الخصومة إلى الشراكة الاستراتيجية وكذا علاقة الصين مع كل من إفريقيا ومصر.

وتسهم فصول الكتاب في إثارة اهتمام الرأي العام العربي بالقوة الصاعدة في النظام العالمي التي تنقل به مه قوى صاعدة عدة أخرى تنقل النظام الذي تنفرد فيه قوة واحدة بالقرار الدولي إلى النظام متعدد الأقطاب، بكل ما يعنيه هذا لكل مناطق العالم وقضاياه.

الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين العساسي كتاب فصول عن الصين السفير الدكتور السيد أمين شلبي علاقات الصين مع روسيا

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