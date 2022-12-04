"أولياء الأمور": مدارس تحمل الأهالي تكاليف ورق امتحانات الشهر

رصد ائتلاف أولياء أمور مصر، عددا من شكاوى أولياء الأمور منذ انطلاق امتحانات شهر نوفمبر لصفوف النقل بمختلف المحافظات.

وقالت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: “معظم الشكاوى المرصودة خلال امتحانات شهر نوفمبر، سببها لجوء بعض المدارس لجمع مبالغ من أولياء الأمور لتوفير ورق لطباعة امتحانات شهر نوفمبر، بالاضافة إلى إلزام بعض المدارس لأولياء الأمور بتوفير الورق للمدرسة “جاهز” لطباعة امتحانات شهر نوفمبر بدلا من جمع تكاليفه، كما أن هناك بعض المدارس اضطر معلميها للتكفل بدفع تكاليف تصوير ورق امتحانات شهر نوفمبر”.

وتساءلت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: “لماذا تكررت هذه الأزمة مرة آخري بالرغم من قيام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بإصدار قرار يؤكد على ضرورة أن يتم تحميل تكاليف طباعة أوراق الامتحانات الشهرية من موازنات مديريات التربية والتعليم؟”.

وناشدت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، وزارة التربية والتعليم بضرورة التدخل ومتابعة هذه المشكلة والتأكد من تنفيذ المدارس لقرارات الوزارة.

جدير بالذكر أنه تعقد امتحانات شهر نوفمبر على مستوى المدرسة، فهي ليست امتحانات مركزية وبالتالي لا تضع وزارة التربية والتعليم جداولها، ويوضع الامتحان بمعرفة موجه المادة ، ويخصص لعقد كل امتحان من امتحانات شهر نوفمبر فترة دراسية واحدة ، ويتم عقد امتحانات شهر نوفمبر أثناء اليوم الدراسي بما لا يخل بنظام الدراسة طوال اليوم.

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن تكون نوعية الأسئلة التي يتم وضعها في امتحانات شهر نوفمبر هي أسئلة اختيار من متعدد MCQ ، كما تقرر أن يراعى عند وضع امتحانات شهر نوفمبر تحقيق نواتج التعلم من الدروس التعليمية.

وقررت وزارة التربية والتعليم أيضا ان تغطي أسئلة امتحانات شهر نوفمبر المصطلحات والمفاهيم المقررة مع تحديد رقم الصفحة المحددة للطلاب ، مع مراعاة الوزن النسبي للموضوعات الدراسية وفقاً لخطة توزيع المنهج الدراسي.

وتقرر كذلك أن يتم وضع أسئلة امتحانات شهر نوفمبر بشكل يضمن قياس مستويات تفكير الطلاب من حيث (التذكر- الفهم- التطبيق- والقدرة على حل المشكلات) ، و ألا يتم تكرار السؤال مرتين ، و أن تكون الأسئلة واضحة من الناحية اللغوية والصياغة واستخدام مصطلحات بسيطة.

ونبهت وزارة التربية والتعليم على واضعي امتحانات شهر نوفمبر بأن تكون الأسئلة ستكون خالية من الأخطاء الإملائية.