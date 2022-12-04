ارفعوا أجورنا.. تظاهرات في روما احتجاجًا على دعم أوكرانيا بالأسلحة

اندلعت احتجاجات واسعة النطاق في روما، تعارض السياسات الاقتصادية للحكومة الإيطالية وخاصة استمرارها في إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا.

وذكر الاتحاد الإيطالي للنقابات الشعبية (USB)، أن الشعار الرئيسي للمظاهرات هو "كفوا عن الأسلحة وأرفعوا الأجور".

وأضاف المنظمون التابعون للاتحاد أن حوالي ١٠ ألاف شخص شاركوا في تلك الوقفة الاحتجاجية. وذلك حسبما ذكر موقع "سبوتنيك" الروسي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي تشهد فيها العاصمة روما وقفات احتجاجية، ففي ٥ نوفمبر الماضي تظاهر الآلاف احتجاجًا أيضا علي تنفيذ عقوبات ضد روسيا وتزويد أوكرانيا بالسلاح، وفقًا لما ذكره موقع "جلوبال تايمز" الصيني.