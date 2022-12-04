تخرج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية

استقبلت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد كلية التمريض وحسام ممدوح ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخاجية، وذلك لحضور حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بتنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية.

وذلك فى ضوء التعاون القائم بين كلية التمريض-جامعة حلوان والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

واستضافت كلية التمريض- جامعة حلوان فى مقرها على مدار أسبوعين البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين من الفريق الصحى بمجال صحة الأم والطفل، والذي تضمن تمثيل لكل أعضاء الفريق الطبي من ممرضين، وأطباء، وصيادلة.

وشارك فى البرنامج التدريبي، 19 متدرب من 14 دولة أفريقية ضمت بوركينا فاسو، النيجر، جزر القمر، بوروندى، غينيا الاستوائية، الجابون، مدغشقر، سيراليون، الكونغو برازافيل، تنزانيا، غينيا كوناكري، غانا، نيجيريا، وتشاد. وشارك فى تقديم البرنامج التدريبي نخبة من الأساتذة بأقسام الكلية المختلفة.

ووجه ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التمنية الشكر للدكتور صفاء صلاح إسماعيل عميد الكلية، على استضافة البرنامج التدريبي وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ البرنامج التدريبي بشكل مشرف.