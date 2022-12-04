عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تخرج الدفعة الأولى من برنامج تنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

استقبلت الدكتورة منى فؤاد عطية نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا والبحوث، الدكتورة صفاء صلاح إسماعيل عميد كلية التمريض وحسام ممدوح ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخاجية، وذلك لحضور حفل تخرج الدفعة الأولى من البرنامج التدريبي الخاص بتنمية قدرات الفريق الصحي بالدول الأفريقية.

وذلك فى ضوء التعاون القائم بين كلية التمريض-جامعة حلوان والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، وذلك تحت رعاية  الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان.

واستضافت كلية التمريض- جامعة حلوان فى مقرها على مدار أسبوعين البرنامج التدريبي الخاص برفع كفاءة العاملين من الفريق الصحى بمجال صحة الأم والطفل، والذي تضمن تمثيل لكل أعضاء الفريق الطبي من ممرضين، وأطباء، وصيادلة.

وشارك فى البرنامج التدريبي، 19 متدرب من 14 دولة أفريقية ضمت بوركينا فاسو، النيجر، جزر القمر، بوروندى، غينيا الاستوائية، الجابون، مدغشقر، سيراليون، الكونغو برازافيل، تنزانيا، غينيا كوناكري، غانا، نيجيريا، وتشاد. وشارك فى تقديم البرنامج التدريبي نخبة من الأساتذة بأقسام الكلية المختلفة.

ووجه ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التمنية الشكر للدكتور صفاء صلاح إسماعيل عميد الكلية، على استضافة البرنامج التدريبي وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ البرنامج التدريبي بشكل مشرف.

جامعة حلوان جامعه رئيس جامعة حلوان ممرض Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

قفزة جديدة فى أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل رقما قياسيا

فاق التوقعات.. الذهب يستهل تعاملات اليوم بارتفاع 40 جنيها للجرام

قرار عاجل من الصحة يحدد المسئول عن إعطاء الحقن بالصيدليات

ترشيحاتنا

زعيم الأغلبية في البرلمان: تسريبات قانون مخالفات البناء على السوشيال ميديا كاذبة

بيان عاجل في مجلس النواب بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء

جوائز تصل لـ20 مليون جنيه.. إعلان أسماء الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة

القوات المسلحة العراقية تعلن السيطرة على "الخط الصفري" مع تركيا وإيران

بورصة السيارات .. زيادة في أسعار مرسيدس A-Class

مياه القاهرة تشارك فى اليوم العالمي للتطوع للتوعية بترشيد الاستهلاك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

بالطبل والزغاريد.. لبنانيون يرقصون بالنعش خلال جنازة| إيه الحكاية؟

مرعب.. لحظة سحل مريض صيني لرفضه الحجر الصحي..فيديو

الظاهرة وصلت إلى البط.. فيديو عجيب لأسراب تدور عكس عقارب الساعة

فيديو

دخل في محل عصير.. تفاصيل واقعة أتوبيس عزبة النخل

فيديو سخيف.. رحيل البلوجر نينو صاحب مروان موسي حقيقة أم شائعة؟

مكالمة مسجلة كشفت الحقيقة.. مفاجأة بواقعة إنهاء حياة فتاة بورسعيد على يد خطيبها|فيديوجراف

مادة غريبة وجديدة | حقن وجه وفاء عامر في فيديو مباشر ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

نهى زكريا

العفيفة والخائنة

اﻟﻤﺰﻳﺪ