عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

منها استئصال ورم بالمخ.. وفد طبي مصري يجرى 14 عملية حرجة لأطفال ليبيا

صدى البلد

قام وفد طبي مصري، متخصص في العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، برئاسة الدكتور حامد سليم، بزيارة مركز البيضاء الطبي في ليبيا، من أجل إجراء عمليات جراحية صعبة، ومعقدة، تجرى لأول مرة في المركز.

ووفقا لما نقلته بوابة أفريقيا الأخبارية الليبية، قال مدير المركز البيضاء الطبي عبدالرحيم مازق، إن الهدف من العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، هو تخفيف المعاناة علي المواطنيين، ورفع المعاناة عنهم سواء بالسفر خارج ليييا لدول الجوار ودفع أموال طائلة، لأن مثل هذه العلميات الصعبة لم تجري من قبل داخل المستشفيات العامة في ليييا

وأضاف مازق، أن الوفد الطبي وبالتعاون مع الطواقم الطبية داخل مركز البيضاء الطبي، قام علي مدار أربعة أيام بإجراء 14 عملية صعبة وفي غاية الخطورة، ولأطفال في أعمار متفاوتة من عمر ثلاثة أشهر إلى السنتين، ومن مختلف مدن ومناطق ليييا، وأبرزها وأصعبها استئصال ورم من جمجمة طفلة عمرها سنة واحدة، هذا الورم الذي تم استئصاله أكبر من حجم الجمجمة نفسها.

وأوضح "مازق"، أنه تم تنظيم الزيارة بمجهودات ذاتية، دون أي دعم من وزارة الصحة الليبية، مطالبًا إياها بتقديم الدعم اللازم للمراكز الطبية والمستشفيات العامة بليبيا، من أجل إجراء مثل هذه العمليات فيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جنون الذهب|الأصفر يقترب بقوة من 2000 جنيه.. وهذا سعر عيار 21 الآن

بشرى سارة .. بي إن سبورت تنقل نصف مباريات كأس العالم المتبقية مجانا

بيخنقني.. النيابة العامة تكشف الكلمات الأخيرة بين خلود وخطيبها قبل إزهاق روحها

هل بدأ الدولار رحلة الانهيار؟.. هبوط قوي عالميا واستقرار مقابل الجنيه

إنقاذ فيلا فنانة شهيرة من حريق في الجيزة | التفاصيل الكاملة

وفاة الاعلامى مفيد فوزي عن عمر يناهز 89 عاما

أعراضه صادمة.. تعرف على مرض تسبب في وفاة مفيد فوزي

بيان عاجل في مجلس النواب بشأن تطبيق الفاتورة الإلكترونية على الأطباء

ترشيحاتنا

14 ألف نقطة.. البورصة تربح 23.6 مليار جنيه

Dior تحتضن التاريخ بالموضة..ونجم فيلم باتمان أبرز المشاركين

رمز ديني يهودي.. شاهد| الرئيس الإسرائيلي يقدم هدية إلى العاهل البحريني

خناقة شوارع.. جيم بأمريكا يتحول إلى ساحة معركة فما القصة؟

لبنان .. ميقاتي ينفي معلومات خاطئة عن أسباب اجتماع الحكومة

بورصة السيارات.. زيادات جديدة في أسعار مرسيدس C-Class

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان مكشوف.. هنا الزاهد بإطلالة تثير الجدل في ظهورها الأخير| شاهد

لأول مرة.. الجنيه المصري يصل إلى 10 دولارات| إيه القصة؟

على أصولها.. طريقة تحضير القهوة العربي

أصالة في مرمى النار.. عزة مصطفى ترفض اعتذارها وحلمي بكر يهاجمها

فيديو

أقلية أنانية.. كيف رد ريشي سوناك على مظاهرات بريطانيا وتوعدهم بقوات الشرطة "فيديوجراف"

سبايك لي: صناع السينما العرب الأقدر على تقديم قضايا تخصهم عبر الأفلام.. فيديو

ارتفاع أسعار الذهب وزيادة 165 جنيها في الجرام.. تغطية خاصة

قسطرة ودعامة.. تفاصيل وفاة الإعلامي مفيد فوزي| تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

مجدي أبوزيد

وماذا عن السياحة بعد قمة شرم الشيخ؟

عبد المعطى أحمد

زايد وأنجح وحدة عربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ