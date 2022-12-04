منها استئصال ورم بالمخ.. وفد طبي مصري يجرى 14 عملية حرجة لأطفال ليبيا

قام وفد طبي مصري، متخصص في العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، برئاسة الدكتور حامد سليم، بزيارة مركز البيضاء الطبي في ليبيا، من أجل إجراء عمليات جراحية صعبة، ومعقدة، تجرى لأول مرة في المركز.

ووفقا لما نقلته بوابة أفريقيا الأخبارية الليبية، قال مدير المركز البيضاء الطبي عبدالرحيم مازق، إن الهدف من العمليات الجراحية للأطفال وحديثي الولادة، هو تخفيف المعاناة علي المواطنيين، ورفع المعاناة عنهم سواء بالسفر خارج ليييا لدول الجوار ودفع أموال طائلة، لأن مثل هذه العلميات الصعبة لم تجري من قبل داخل المستشفيات العامة في ليييا

وأضاف مازق، أن الوفد الطبي وبالتعاون مع الطواقم الطبية داخل مركز البيضاء الطبي، قام علي مدار أربعة أيام بإجراء 14 عملية صعبة وفي غاية الخطورة، ولأطفال في أعمار متفاوتة من عمر ثلاثة أشهر إلى السنتين، ومن مختلف مدن ومناطق ليييا، وأبرزها وأصعبها استئصال ورم من جمجمة طفلة عمرها سنة واحدة، هذا الورم الذي تم استئصاله أكبر من حجم الجمجمة نفسها.

وأوضح "مازق"، أنه تم تنظيم الزيارة بمجهودات ذاتية، دون أي دعم من وزارة الصحة الليبية، مطالبًا إياها بتقديم الدعم اللازم للمراكز الطبية والمستشفيات العامة بليبيا، من أجل إجراء مثل هذه العمليات فيها.