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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

14 ألف نقطة.. البورصة تربح 23.6 مليار جنيه

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.

 وربح رأس المال السوقي 23.6 مليار جنيه مسجلا مستوى 913.959 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر إيجي إكس 30  المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 3.22% ليغلق عند مستوى 14078 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 3.4% ليغلق عند مستوى 2408 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 3.41% ليغلق عند مستوى 16898 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.21% ليغلق عند مستوى 5790 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.78% ليغلق عند مستوى 2668 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 3900 نقطة.

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