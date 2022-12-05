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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس شخص لحيازته أسلحة نارية في المرج

حبس
حبس

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام على ذمة التحقيقات لحيازته أسلحة نارية في المرج

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وكانت تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة القسم وبحوزته بندقية خرطوش وحزام كتف بداخله عدد من الطلقات من ذات العيار .

واقعة أخرى

وفي واقعة أخرى، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة القليوبية حال إستقلاله سيارة "ملكه" بدائرة القسم وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات من ذات العيار .

 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المرج جهات التحقيق قسم شرطة المرج مديرية امن القاهرة بندقية خرطوش

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