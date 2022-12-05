عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإمارات تؤمن 40% من واردات اليابان النفطية أكتوبر الماضي

الإمارات تتصدر مواردي
الإمارات تتصدر مواردي النفط لليابان

بلغت واردات اليابان النفطية من الإمارات 33.93 مليون برميل، أي 40.1% من إجمالي الواردات في شهر أكتوبر 2022، لتحتل المرتبة الأولى بين موردي النفط إلى اليابان، وفقاً لبيانات وكالة الموارد الطبيعية والطاقة التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية.

الإمارات فى المقدمة 

 

وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية فى تقريرها إن  اليابان استوردت 84.58 مليون برميل خلال أكتوبر الماضي كانت حصة النفط العربي فيها 94.7% أي 80.10 مليون برميل مصدرها خمس دول عربية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، والبحرين، وسلطنة عُمان.

وجاءت بقية الواردات من أمريكا الوسطى والجنوبية 0.8%، وجنوب شرق آسيا 0.8%، وأفريقيا 0.6%، وأوقيانوسيا 0.3% من الإجمالي في شهر أكتوبر.

وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط التي وصلت إلى المصافي والخزانات والمستودعات الموجودة في الموانئ في اليابان خلال أكتوبر 2022. وتستخدم اليابان النفط لتوليد حوالي ثلث احتياجاتها من الطاقة.

الامارات واردات اليابان النفطية الاقتصاد مواردي النفط النفط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

نقابة الصيادلة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة لإعطاء الحقن في الأجزخانات

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

برج الحمل .. حظك اليوم الاثنين 5 ديسمبر 2022 : مشكلة تواجه هؤلاء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الاثنين 5 ديسمبر 2022 .. مزايا مالية للجوزاء وخسارة للدلو واستقرار عاطفي لهؤلاء

أخبار التعليم|أبرهه الحبشي أراد هدم برج خليفة أم الكعبة؟.. سؤال يثير السخرية عبر السوشيال ميديا.. وزير التربية والتعليم: الثروة البشرية هي الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات

أخبار الرياضة| قرارات صارمة ضد الإسماعيلي.. والزمالك يحسم موقفه من ضم نجوم الأهلي

مبابي في الصدارة .. منافسة مشتعلة على صدارة هدافي كأس العالم 2022

"جلالة الملك حائل".. السعودية تدشن سفينة حربية جديدة في إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

ثمرة من الكثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ