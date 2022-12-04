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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جمعية رسالة تنظم قوافل طبية بمدن براني والنجيلة بمطروح

قوافل طبية وعلاجية
قوافل طبية وعلاجية ببرانى والنجيلة

تنظم  جمعية رسالة للأعمال الخيرية  قوافل طبية مجانية بمراكز مطروح  و النجيلة وبراني في الفترة من ٨ الى ١٠ ديسمبر الجارى بمشاركة  نخبة من الأطباء  في عدد من  التخصصات الطبية ( طب الاسنان _ الأنف والأذن _ العظام للاطفال _مخ وأعصاب ) وذلك لتوقيع الكشف الطبي  على المرضى وصرف العلاج بالمجان .

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وأوضحت فاطمة  أنور مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة أن تلك القوافل  تأتى  في إطار الدور المجتمعي الرائد الذى تقوم به جمعية رسالة  في العمل الخيرى  لخدمة الفئات الاولى بالرعاية.

 وأشار  إلى  أن برنامج عمل القوافل سيتم  بمراكز مرسى مطروح والنجيلة  وبراني  وذلك يوم الخميس 8  ديسمبر 2022  بكل من مركز ومدينة النجيلة (مركز عيادات أولاد عثمان ) ومركز برانى (بقاعة البنك الدولى )
ويوم الجمعة 9 ديسمبر بكل من مركز براني (  بقاعة البنك الدولي )ومركز مرسى مطروح (بمدرسة أبو بكر الصديق).
ويوم السبت الموافق 10 ديسمبر بمركز مرسى مطروح (بمدرسة أبوبكر الصديق ) بالإضافة إلى الكشف على طلاب المدرسة الفكرية تزامنا مع احتفالات الجمعية  بيوم التحدي .
وأصدر  محافظ مطروح  توجيهاته  بتقديم كافة الدعم والتيسيرات وتذليل أي عقبات أمام عمل  تلك القوافل والاعلان عنها لتعريف المواطنين بها  لتحقيق استقادة  لأبناء المحافظة موجها الشكر لجمعية رسالة  للأعمال الخيرية وكافة جهود المشاركة المجتمعية بالتعاون مع المحافظة للمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية مع تقديم  الدعم الكامل للجمعيات  الأهلية  ومنظمات المجتمع المدني الجادة  للارتقاء والنهوض بالخدمات المقدمة للأسر الأكثر احتياجا بمدن ومراكز المحافظة.

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لم ينجو أحد.. تفاصيل حادث انقلاب سيارة بأسرة كاملة في مطروح

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الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بنقل في مطروح

ننشر.. أسماء ضحايا حادث تصادم أتوبيس بنقل فى مطروح

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