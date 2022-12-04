انتهاء تصفيات الناشئين والناشئات لبطولة الفراعنة الدولية للجمباز

أنهى الجهاز الفني للجمباز الفني والأيروبك، مرحلة التصفيات للناشئين والناشئات؛ لاختيار قائمة منتخب مصر في بطولة كأس الفراعنة الدولية للجمباز الفني رجال وسيدات وجمباز الأيروبك، التي ينظمها الاتحاد المصري للجمباز، والتي تبدأ فعاليات المنافسات بها، يوم الأربعاء المقبل، وتختتم يوم 9 ديسمبر الجاري، في الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأعلن الاتحاد المصري للجمباز، برئاسة الدكتور إيهاب أمين، عدد الدول التي أكدت مشاركتها في بطولة كأس الفراعنة للجمباز الفني والأيروبك. ويشارك فى البطولة 9 دول بجانب منتخب مصر ليصبح عدد المشاركين في البطولة 10 دول وهي- بجانب مصر-، كلا من: المجر والبرتغال وتونس وسوريا واليمن وقبرص والهند وقطر وجورجيا.

ويبلغ عدد اللاعبين المشاركين في البطولة 535 لاعبا ولاعبة بواقع 185 مشاركا في الجمباز الفني و350 مشارك في الأيروبيك.

وتعتبر البطولة استكمالًا لسلسلة بطولات الفراعنة الدولية آلتي تنظمها مصر بداية من بطولة "كاس الفراعنة" الأولى لجمباز الايروبيك والتي أقيمت بمدينة الغردقة نوفمبر 2019 ومن بعدها بطولة الفراعنة للجمباز الايقاعي 2020، ثم بطولة الفراعنة 2021 والتي ضمت نسختها الجمباز الفني، وصولا إلى هذه النسخة التي تقام خلال أيام على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وأكد إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والافريقي للجمباز، أن منذ بداية النسخة الأولى من كأس الفراعنة في 2019، تم التواصل مع الاتحاد الدولي للعبة؛ لاعتماد وإدراج البطولة سنويا.