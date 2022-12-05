بعد ضبط آلات حادة.. خبراء التعليم يحللون أسباب انتشار العنف الطلابي داخل المدارس.. وأولياء الأمور: أبناؤنا ضحية أغاني المهرجانات

خبير تربوي: الأسرة لا تقوم بتبصير أبنائها بالطرق القانونية للحصول على حقوقهم

أولياء الأمور: انتشار العنف والبلطجة داخل المدارس بسبب أغاني المهرجانات

أثيرت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، بعد تداول صور لضبط آلات حادة وجنازير بحيازة بعض طلاب المدارس.

من جانبه، علق الدكتور عاصم حجازي، أستاذ علم النفس التربوي ومدير مركز القياس والتقويم التربوي بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة، على ظاهرة العنف المدرسي، قائلاً “هناك خلل تربويا كبير سواء على مستوى الأسرة والمدرسة ووسائل الإعلام والمؤسسات الدينية”.

وصرح “حجازي”، خلال لـ “صدى البلد”، بأن أول نقاط الخلل التربوي تكمن في غياب الدور التربوي والرقابي للأسرة، مشيرا إلى أن التطور التكنولوجي وانتشار الاستخدام المفرط لوسائل التواصل الاجتماعي ساهم وأدى إلى عزلة اجتماعية بين أفراد الأسرة الواحدة.

وأوضح أن انتشار وسائل التواصل ساهم في عدم قيام الوالدين بدورهما في تربية الأبناء وممارسة الدور الرقابي على سلوكهم بشكل تربوي مناسب.

وأضاف أستاذ علم النفس التربوي، أن غياب الدور التربوي للمدرسة يعد أبرز أسباب الظاهرة والتي أصبحت تتعامل مع الطالب على أنه وسيلة لتخزين المعلومات، ولا تراعي الجوانب النفسية والأخلاقية للطالب كونها ليست محلا للاختبار في نهاية العام الدراسي، لافتا إلى أنه مؤخرا بدأ الاهتمام بهذا الجانب من خلال عودة الأنشطة المدرسية مرة أخرى ولكن لم تظهر أثاره على سلوك الطلاب بعد.

وأكد أهمية التواصل الفعال بين الأسرة والمدرسة، فكلاهما يغرد منفردا ولا يدرك الوالدان أن الأسرة والمدرسة شريكان في بناء شخصية الطلاب، وعليه فإن التعاون والعمل الجماعي أساس النجاح في هذه المهمة، وأن التأثيرات السلبية السوشيال ميديا يتضاعف.

واستطرد أنه من الأسباب الهامة غياب القدوة وغياب الشعور بالعدالة في الأسرة، فالأسرة التي تفضل بعض الأبناء عن الآخرين تضع بين أبنائها بذور العنف والشعور بعدم العدالة، مشيرا إلى عدم قيام الأسرة بتبصير أبنائها بالطرق القانونية والمشروعة للحصول على حقوقهم، وأن عدم الاهتمام بقدرات وهوايات واهتمامات الابن وعدم السعي لتطويرها واستثمارها بشكل جيد من قبل الأسرة والمدرسة.

وفي السياق، قال الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي وأستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن غياب التربية السليمة من قبل الأهل فى المنزل من الأساس ، وأن للمدرسة وللمعلم دور لا يقل أهمية عن دور الأسرة في تنشئة الطلاب وإرشادهم، وأنه ليس المطلوب من المدرسة أن تحل بديلا عن الأسرة، بل أن يكون هناك تكامل بين الطرفين وتعاون لما فيه خير وصلاح الأبناء التلاميذ ونجاحهم.

وصرح "شحاتة" خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه مع الأسف أصبحنا نشاهد الاعتداءات في المدارس، وأنها اصبحت ظاهرة نشاهدها بشكل متكرر، وأصبح يتناقلها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهي مرتبطة بغياب التربية السليمة في المنزل.

وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن من الوارد والطبيعي أن يحدث سوء تفاهم بين الطلاب والمدارس، لكن هذا لا يعني أن يتطور الأمر لحد الاعتداء على الكوادر التعليمية بالضرب والسب والإهانة، أو الوصول إلى القتل في بعض الحالات.

وطالب الخبير التربوي، بضرورة اتخاذ اشد العقاب لما نمر به من اعتداءات على المدرسين والمدرسات فى الفترة الأخيرة وهذا يتطلب عودة الروح إلى صفوفهم مرة أخرى فى المطالبة بحقوقهم المهدرة رغبة منهم فى توفير مناخ ملائم يؤدى للنهوض بالعملية التعليمية.

وعلق اولياء الأمور هلي ظاهرة العنف المدرسي، فقالت هبة سعيد، ولي أمر طالب، إن الظاهرة تعد جديدة على المجتمع.

وقال جمال منتصر، ولي أمر طالب، إن التربية الحقيقية تقع مسئوليتها على الأهل في البيوت، مشددا على ضرورة فرض رقابة حقيقية على أبنائهم لمنع ظاهرة العنف، كما أن المدارس لها عامل مساعد ومرسخ أيضا.

وعلقت رضا عبد الفتاح ولي أمر طالب، أن ظاهرة العنف في المدارس سببها أغاني المهرجانات والتي تصدر ألفاظا ومعني لا يمكن أن تبني مجتمعا، والتي تجعل الطلاب يقومون بتصرفات غير أخلاقية.