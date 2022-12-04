عصام الجوهري: الدولة تستثمر في إنشاء البنية التحتية للمشروعات الصناعية.. فيديو

قال الدكتور عصام الجوهري عضو الهيئة الاستشارية بمعهد التخطيط، إن الهدف من إعلان وثيقة ملكية الدولة هو جذب الاستثمارات الأجنبية لها والاستثمارات الخاصة سواء من القطاع الخاص او غيره.

واضاف "عصام الجوهري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائيه، أن خلال الفترة السابقة استثمرت الدولة استثمارات ضخمة في إنشاء البنية التحتية في الكثير من المشروعات الصناعية وخلافه.

وتابع الدكتور عصام الجوهري أنه آن الأوان في المرحلة الثانية للإصلاح الاقتصادي المصري وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري أن يتم منح فرص أكبر للقطاع الخاص.