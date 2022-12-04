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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

IBM مصر: نتعاون مع التموين في مشروع ميكنة عملية تخزين القمح ونقله

صدى البلد

قالت مروة عباس، مدير عام شركة IBM مصر، إن الشركة أنشأت مشروع الرقم القومي في مصر منذ وقت كبير من خلال التعاون مع وزارة الداخلية وقطاع الأحوال المدنية، مشيرة إلى أن الشركة تعمل على تطوير الرقم القومي لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وتابعت "عباس"، خلال حوارها مع برنامج "بنوك واستثمار"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأحد، أن مشروع ميكنة عملية تخزين ونقل القمح حدث بالتعاون مع وزارة التموين، من خلال إعداد منصة لمتابعة عملية نقل القمح وتخزينه، وبالتالي تقليل الهدر بصورة كبيرة.

مشروع الشباك

ولفتت إلى أن شركة IBM مصر قامت بإعداد مشروع الشباك الموحد مع هيئة الاستثمار، وقدمت أيضًا عدة مشارع لمصر للطيران، وهذه المشاريع تخدم المواطن والمستثمر لكي يقدم خدمة واستثمار أفضل.

 

وزارة الداخلية التموين القمح وزارة التموين الرقم القومي

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