عميد المعهد العلمي للفنون الشعبية يوضح ما هو التراث اللامادي وكيفية تسجيله

قال الدكتور مصطفى جاد ،عميد المعهد العلمي للفنون الشعبية وخبير التراث اللامادى باليونيسكو، إن المقصود بالتراث اللامادى هو التراث الشعبي، الذي يندرج تحت العادات والتقاليد الشعبية الخاصة بنا والحرف الشعبية لنا والفنون الشعبية من رقص والاغانى الشعبية والألحان الشعبية القديمة الخاصة بالتراث الى جانب المعتقدات والمعارف الشعبية والممارسات التى ننفذها فى الاحتفالات الشعبية الموسمية وكل ما يرتبط بالعادات والتقاليد الخاصة بنا .

وأضاف " جاد " خلال مداخلة هاتفية مع الاعلامية إنجي أنور، "ببرنامج "مصر جديدة" المذاع على قناة "EtC" اليوم الأحد ، أنة تم تسجيل اكثر من 5 موضوعات بالادب الشعبي ومنها السيرة الهلالية وموضوع التحطيب والمسمي بفن التحطيب والمتواجد منذ المصريين القدماء ، الى جانب تسجيل فن الارجوز والفن اليدوى والاحتفالات بالعائلة المقدسة كل ذلك تم تسجيلة فى اليونيسكو .

وتابع :" نحن كمصريين نتباهى أمام العالم بأن تراثنا حي جدا وموجود بشكل قوى جدا ونلفت نظر العالم بوجود هذا التراث عندنا وكل الناس تتسابق عليه" ، مشيرا الى أنة من المفترض السعي وراء العناصر التى تندسر لكي نلحقها قبل الاختفاء ولكن العالم اجمع ومن ضمنهم المصريين نتقدم على القائمة التمثيلية بأننا نمتلك تراث وان كان فن الارجوز والنسيج اليدوى وضعناه على االقائمة العاجلة ".