تعرف على فعاليات وأنشطة حزب مستقبل وطن الخدمية اليوم الأحد في 17 محافظة

نظم حزب مستقبل وطن عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظات الجمهورية، اليوم الأحد، فى إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة فى تقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع المصرى والمواطنين، إيمانا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

في محافظة قنا،

بدأت أمانة مركز فرشوط، في تنفيذ مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدد كبير من البطاطين علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، في قرية نجع خيرية، حيث تم توزيع 400 بطانية علي الأسر الأولي بالرعاية كدفعة أولي، علي يتم استئناف عملية التوزيع فور وصول باقي الدفعات ومن المتوقع توزيع ما يزيد عن 1500 بطانية بالمركز.

وفي محافظة الجيزة،

نظمت أمانة قسم إمبابة، قافلة طبية مجانية، شملت تخصصات (الصدر - العظام - باطنة - أطفال) وذلك بالتعاون مع مستشفي الصدر بإمبابة ومركز الهدي المحمدى وتضمنت القافلة توقيع الكشوفات وصرف العلاج بالمجان.

كما نظمت أمانة مركز البدرشين، احتفالية كبري لتكريم عدد 1100 من حفظة القرآن الكريم بقرى زاوية دهشور ودهشور ومنشأة كاسب، وخلال الحفل الذي سجل حضور مايزيد عن 3000 من أهالي القرى الثلاثة قدم نواب الحزب 3 رحلات عُمرة لحفظة القران الكريم بإسم حزب مستقبل وطن فصلاً عن 3 رحلات عُمرة أخرى قدمها أعضاء الهيكل التنظيمي للحزب بالبدرشين وتم منح الفائزين هدايا عينية عبارة عن أجهزة كهربائية ومنزلية ومبالغ نقدية.

كما واصلت أمانة قسم العياط، تنظيم سلسلة من معارض مبادرة "شتاء دافىء" حيث افتتحت معرض جديد بقرية كفر عمار لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة وسط إقبال كبير من الأهالي.

واحتفالًا باليوم العالمي لذوي الهمم، أعلنت أمانة قسم الوراق دعم حالتين من أصحاب القدرات الخاصة بمنحهم كراسي متحركة.

كما تبرعت أمانة قسم الطالبية، بكميات كبيرة من الكراسي لمدرسة الشهيد هشام شتا الإعدادية بنات وذلك نظرًا لوجود عجز شديد بها واستكمالًا للجهود التي تقوم بها أمانة الحزب بمحافظة الجيزة في دعم وتطوير المنظومة التعليمية.

وفي محافظة القليوبية،

نظمت أمانة العلاقات الحكومية بمركز بنها، قافلة طبية مجانية، شاملة عدد من التخصصات الطبية، في قرية كفر الشيخ إبراهيم، بالتعاون مع مستشفى الحكمة، وشملت تخصصات "باطنة_ قلب _أوعية الدموية- صدر _ أطفال _ عظام _ مسالك _ جلدية _ أنف واأذن _ قياس ضغط وسكر، وقدمت القافلة الطبية الكشف علي 450 حالة من أهالي قري المركز.

كما أقامت أمانة المرأة بمدينة العبور، معرض "إحنا معاكي" لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، وشمل المعرض مفروشات وأدوات منزلية وجهاز العروسين، وشهد المعرض إقبالاً كبيرا من المواطنين، وعلي هامش المعرض، نظمت قافلة طبية لقياس الضغط والسكر بالمجان، وإجراء التحاليل الطبية بخصم 50%.

وفي محافظة بورسعيد،

أطلقت أمانة المرأة بالمحافظة، مبادرة تحت عنوان "لا للسمنه نعم للتبرع بالدم"، في كل الأقسام بداية من قسم الضواحي بالحزب، وشارك بالمبادرة كل الأمانات النوعية في قسم الضواحي، كما شملت المبادرة "قياس الضغط، قياس الوزن، قياس السكر، وإجراء التحاليل الطبية المختلفة".

وفي محافظة الوادي الجديد،

نظمت أمانة مركز الداخلة، محاضرة تعليمية مجانية لقري غرب الموهوب بالتعاون مع قطاع التعليم بالمحافظة، وتضمنت تقديم شرح المواد الدراسية لطلبة مدارس القرية في 4 مواد دراسية لطلبة الثانوية العامة بقسيمه العلمي والأدبي من خلال معلمين شرفاء من أبناء المركز في مواد اللغة العربية والانجليزية وعلم النفس والتاريخ.

وشهدت مسابقة "أوائل الطلبة"، في محافظة الوادي الجديد، منافسة 1798 طالب وطالبة، داخل 254 مدرسة بالمراحل التعليمية الثلاث الابتدائي والإعدادي والثانوي، وأسفرت نتائج اليوم الثاني من المسابقة في محافظة الوادي الجديد عن الآتي:

1- فوز مدرسة جدة الإعدادية في إدارة باريس التعليمية.

2 فوز مدرسة نجيب محفوظ الإعدادية في إدارة مركز الداخلة التعليمية.

وفي محافظة المنوفية،

تواصل أمانة مركز أشمون، تنظيم القوافل الطبية المجانية، التي تجوب قري المركز، حيث وصلت القافلة الطبية إلي الوحدة الحزبية بقرية قورص، وشملت القافلة الطبية نخبة من الأطباء المتخصصين، وضمت تخصصات من "عظام، انف وأذن، وقلب، وأوعية دموية، وأطفال، وباطنة، وصدر، وجلدية، بالإضافة إلي معمل تحاليل طبية، ووقعت القافلة الكشف الطبي علي 705 حالة، وشهدت القافلة إقبالاً كبيرا من أهالي القرية.

وفي محافظة مطروح،

تواصل أمانة الصناعة والتجارة بالمحافظة، إطلاق قافلة متحركة لبيع المواد التموينية الجافة بأسعار مخفضة، علي المواطنين، تحت شعار "ضد الغلاء" ولمواجهة جشع التجار، حيث طرحت القافلة المتحركة، مكمية كبيرة من الأرز التي تراوح سعره ما بين 12 جنيه و14 جنيه بتخفيص يصل إلي 20%، وشهدت الفعالية إقبالاً كثيفاً من الأهالي للشراء مؤكدين علي اختلاف سعرها عن السوق وجودة المنتج.

وفي محافظة الإسماعيلية،

أقامت أمانة مركز الإسماعيلية، معرضاً لبيع كافة احتياجات الأسرة المصرية بأسعار مخفضة، ضمن مشروع شباب الخريجين والأسر المنتجة، وذلك في قرية أبو عطوة، وشمل المعرض الأدوات المنزلية واللحوم والدواجن والسلع الغذائية والمفروشات وجهاز العرائس، وشهد المعرض إقبالاً كثيفاً من المواطنين علي المعرض.

وفي محافظة الغربية،

أقامت أمانة مركز ومدينة سمنود، معرضاً لبيع الملابس الشتوية الجاهزة والأحذية بأسعار مخفضة، للأسر البسيطة والغير قادرين، في الوحدة الحزبية بقرية ميت عساس، ومن المقرر أن يستمر المعرض لمدة لاتقل عن أسبوعان.

كما تواصل أمانتا مركز أول وثالث المحلة، ماراثون مسابقة أوائل الطلبة بإدارة شرق المحلة التعليمية، حيث يتنافس 6 مدارس فى اليوم الأول للمرحلة الإعدادية، وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة الشهيد محمد السعيد عبد الرازق بالمركز الأول.

وفي محافظة الفيوم،

واصلت أمانة مركز الشئواشنة، في مبادرة "شتاء دافئ"، لتوزيع عدداً من الألحفة علي الأسر الأكثر احتياجاً والغير قادرين، بعزبة اللحامي، لمواجهة برد الشتاء القارس، وذلك وفقاً لكشوف المستحقين التي تم إعدادها مسبقا.

كما انطلقت مسابقة "أوائل الطلبة"، في محافظة الفيوم، حيث شهدت اليوم منافسة أمانة مركز طامية، بمشاركة 92مدرسة للمرحلة الإبتدائية، و48 للمرحلة الإعدادية، و8 مدراس للمرحلة الثانوية.

وأسفرت نتائج اليوم الرابع من المسابقة في محافظة الفيوم عن الآتي:

1- فوز مدرسة المستقبل بطامية علي مستوي مدراس بندر في المرحلة الإبتدائية.

2- فوز مدرسة طامية الإعدادية بنات علي مستوي مدراس بندر في المرحلة الإعدادية.

وفي محافظة دمياط،

نظمت أمانتا شئون النقل والمواصلات والاقتصادية، ندوة توعوية تحت عنوان "الفرص الاستثمارية بميناء دمياط"، وبدأت فاعليات الندوة بعزف السلام الوطني، وأكد المشاركون في الندوة علي أهمية أبناء دمياط الذين يستحقون إتاحة الفرص الاستثمارية بالميناء وخاصة أن ميناء دمياط يسير بخطوات كبيرة نحو التحول إلى مركز محوري في الشرق الأوسط للتجارة واللوجيستيات وخاصة مع قرب بدء تشغيل محطة الحاويات "تحيا مصر 1".

وفي محافظة الدقهلية،

شهدت مسابقة "أوائل الطلبة"، في محافظة الدقهلية، منافسة بين أكثر من 500 طالب وطالبة، داخل، مدارس التعليم الثلاثة "الإبتدائى والإعدادي والثانوي"، وأسفرت نتائج اليوم الثاني من المسابقة في محافظة الدقهلية كالأتي:

1- في مركز الستاموني، فوز مدرسة الأمل الثانوية المشتركة ومدرسة الستاموني الثانوية المشتركة.

2- في مركز طلخا، فوز مدرسة أحمد الزيات الثانوية على ديسط

3- في مركز أجا، فوز مدارس ميت فضاله وصهرجت بنات والخلفاء الراشدين والعيوطي.

4- في مركز دكرنس، فوز مدرسة نجير الإعدادية.

5- في مركز نبروة، فوز مدرسة محمود حسن القربه الإبتدائية.

6_فى مركز منية النصر، فوز مدرسة الحرية الإبتدائية، كما فازت مدرسه الرياض الإعدادية.

7_في مركز ميت سلسيل، فوز مدرسة ابراهيم عبد الرحمن شحاتة الابتدائية.

وفي محافظة القاهرة،

تواصل أمانة التعليم والبحث العلمي بقسم السلام ثان، دروس التخاطب وتنمية المهارات الفكرية والعلمية لذوى القدرات الخاصة، داخل مقر الحزب بالنهضه كل يوم جمعة دون أي مقابل.

كما اختتمت أمانة مدينة نصر ثالث، البرنامج التدريبي" إدارة الحملات الانتخابية والتسويق الحزبي" بمقر الحزب، ويعد هذا ختام تنفيذ 11 برنامجًا تدريبيًا وتثقيفيًا والتي أطلقتها الأمانة المركزية لاستدامة تنمية كوادر الحزب.

وفي محافظة بني سويف،

افتتحت أمانة مركز الفشن، مقراً جديداً للوحدة الحزبية بقرية تلت، والذي يُعد أول مقر للوحدات الحزبية على مستوي مركز الفشن.

كما نظمت أمانة الصحة والسكان بمركز إهناسيا، حملة للتبرع بالدم في قرية بني هاني، شارك بها عدد كبير من أعضاء الحزب وأهالي القرية والقرى المجاورة، ولاقت حملة التبرع بالدم تردد عدد كبير من أعضاء الحزب وأهالي قرية بني هاني.

كما نظمت أمانات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشئون الاقتصادية والاستثمار، والمرأة بمركز بني سويف، ندوة عن مبادرة "طموح" للتمكين الاقتصادي للمرأة وشباب الخريجين، والتي تستهدف تسليط الضوء على أهمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لربات البيوت والشباب إلى جانب كيفية البدء في تنفيذ مشروع تستطيع الأسرة من خلاله تحقيق عائد مادى يرفع من مستوى معيشة أفرادها، وتضمنت الندوة عرض المبادرة التي أطلقها الحزب تحت شعار " طموح" والتي تتضمن إنشاء مشروع تربية الدواجن بنظام "البطاريات" حيث تتضمن المبادرة التعريف بالمشروع وخطوات إنشاءه، كذلك التمويل المالي والتربية والتسويق بأسلوب سهل وواضح لاقى استحسان الحضور من الفتيات والسيدات والشباب الذين حضروا الندوة.

وفي محافظة أسيوط،

عقدت أمانة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورشة عمل عن " كيف تكون صانع محتوي ناجح علي وسائل التواصل الاجتماعي"، بمقر الحزب بالمحافظة، وتناولت ورشة العمل عمليا أسس تعامل صانعي المحتوي مع كافة مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك شرح الأساليب الاحترافية.

وفي محافظة الإسكندرية،

نظمت أمانة قسم الدخيلة مبادرة أعرف بلدك، حيث قامت بتنظيم رحلة إلي معالم الاسكندريه مثل عمود السواري وكوم الشقافه، ومتحف الإسكندرية القومي وقلعة قايتباي مجموعة من الطلبة المتفوقين في العديد من المجالات، وقد تم اختيار بعض الطالبات للإنضمام من برنامج محبي متحف الإسكندرية القومي للمشاركه في فاعليات المتحف ورش العمل المقاومه داخل المتحف لدعم مواهبهم والعمل على تنميتها.

وفي محافظة أسوان،

شهدت مسابقة " اوائل الطلبة" بمحافظة أسوان أمانة مركز كوم أمبو منافسة بين طلاب المرحلة الإبتدائية بين المجموعات من الخامسة إلى السابعة، وأسفرت نتائج المسابقة عن فوز مدرسة المنشية الجديدة، ومدرسة عمر بن الخطاب بالإصلاح، ومدرسة ام المؤمنين.

كما أقيمت مسابقة أوائل الطلبة للمراحل التعليمية في مركز دراو، للمرحلة الإبتدائية وأسفرت النتائج عن فوز مدرسة مدرسة دراو بنين.

ويأتى ذلك فى إطار الدور المجتمعى التى ينتهجها حزب "مستقبل وطن"، لدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية، من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، فى مختلف المجالات لتلبية احتياجات المواطنين، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، ورئيس الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب.