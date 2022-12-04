رغم الخسارة.. تعليق مثير من شوبير علي أداء منتخب السنغال

أشاد الإعلامي أحمد شوبير بأداء منتخب السنغال أمام المنتخب الإنجليزي .

وغرد شوبير من خلال حسابه الشخصي تويتر :"السنغال لحد دلوقتى عاملة ماتش كبير وبيكفورد أنقذ فرصة هدف مبكر.. أسود التيرانجا قادرة علي التسجيل في المرمي الإنجليزي ".



وسجل الهدف الأول لمنتخب إنجلترا القائد جوردان هندرسون في الدقيقة 38؛ بعدما تلقى عرضية رائعة من بيلنجهام، ليسددها في الشباك.

ثم أضاف هاري كين، الهدف الثاني في الدقيقة 45+3 بعدما انفرد بالمرمى ليسددها على يمين الحارس ميندي.

وأضاف ساكا الهدف الثالث لمنتخب إنجلترا في الدقيقة 57.

