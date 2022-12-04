ضبط أقراص ترامادول مهربة مع راكب في مطار القاهرة

تمكن رجال الجمارك بالإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي برئاسة أحمد عبد الهادي مدير الادارة من ضبط محاولة تهريب كمية من كبسولات الترامادول المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وبناء على إخبارية واردة من الإدارة العامه لمكافحة المخدرات بميناء القاهرة الجوي تفيد اعتزام أحد الركاب القادمين من دبى على رحلة خطوط الطيران الإماراتية تهريب أصناف ممنوعة حال وصوله للبلاد .

وبالعرض على رأفت وهيب عازر مدير الإدارة بالإنابة قرر تكليف محمود محمد سعيد مدير إدارة الحركة وخالد حسام الدين مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود 4 علب بهم 570 كبسولة، وبعرضها على ضابط المخدرات بمطار القاهرة أفاد بأنها كبسولات عقار الترامدول المدرج بجدول المخدرات .

قرر د . أحمد سعد عبد المطلب مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى برقم 159 لسنه 2022 وتحريز المضبوطات و عرض الراكب علي النيابه المختصة .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .