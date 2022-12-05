أصعبهم الأم والابن.. أستاذ طب نفسي يوضح طرق التخلص من شعور الفقد

قال محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن حالات الفقد تمثل آلام شديدة، متابعا: فقدان شخص عزيز يشكل صدمة موجعة، فقدان عزيز بالأخص الأم أو الأبن أو البنت هم الأصعب والاشد.



وأضاف “محمد المهدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الفقدان له مراحل، وهم الصدمة والإنكار والغضب والدخول في الاكتئاب، متابعا: بعد فترة الاكتئاب يمكن أن يتعافى الفرد ويمكن أن يظل داخلها.



وأكمل: هناك أنواع من التخليد الإيجابي للموتى، من بينها الصدقات والأعمال الخيرية، منوها بأن الاشتياق للمتوفى يمكن أن يترجم في صورة أحلام.

واسترسل: نقابل مرضى يشعرون بوجود المفقودين معهم داخل المنزل، مشددا على طريقة تخطي فقدان شخص تتمثل في عدة خطوات، وهم التقبل والتكيف والتجاوز، وأخيرا الارتقاء.

