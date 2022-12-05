عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أصعبهم الأم والابن.. أستاذ طب نفسي يوضح طرق التخلص من شعور الفقد

صدى البلد

قال محمد المهدي أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، إن حالات الفقد تمثل آلام شديدة، متابعا:  فقدان شخص عزيز يشكل صدمة موجعة، فقدان عزيز بالأخص الأم أو الأبن أو البنت هم الأصعب والاشد.
 

وأضاف “محمد المهدي” خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أن الفقدان له مراحل، وهم الصدمة والإنكار والغضب والدخول في الاكتئاب، متابعا: بعد فترة الاكتئاب يمكن أن يتعافى الفرد ويمكن أن يظل داخلها.


وأكمل: هناك أنواع من التخليد الإيجابي للموتى، من بينها الصدقات والأعمال الخيرية، منوها بأن الاشتياق للمتوفى يمكن أن يترجم في صورة أحلام.

 

واسترسل: نقابل مرضى يشعرون بوجود المفقودين معهم داخل المنزل، مشددا على طريقة تخطي فقدان شخص تتمثل في عدة خطوات، وهم التقبل والتكيف والتجاوز، وأخيرا الارتقاء.
 

الفقد حالات الفقد الطب النفسي الإكتئاب اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

للعائلة السعودية .. سعر ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 |صور

للحفاظ على بطارية جهازك.. كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة في جوجل كروم| صور

دعاء قيام الليل للستر وقضاء الحوائج .. 10 كلمات نبوية مُجابة الآن

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

أقل سعر لجرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-12-2022

هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط؟.. الإفتاء: لابد من هذه العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ