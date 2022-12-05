أليو سيسيه: السنغال لم تقصر في كأس العالم.. وخسرنا أمام أحد المرشحين لحصد اللقب

أعرب أليو سيسيه المدير الفني لمنتخب السنغال لكرة القدم، عن حزنه لخروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم ٢٠٢٢ في قطر.



وقال أليو سيسيه - في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء - إن فريقه خسر أمام أحد أقوى المنتخبات في العالم، وأحد المرشحين لحصد لقب المونديال.



وأوضح سيسيه: "منتخب السنغال لم يقصر طوال مشواره في البطولة، وأشكر جميع اللاعبين على مجهوداتهم خلال المباريات الماضية.. حزين للغاية بعد الخروج من المونديال، ولم أتوقع الخسارة بثلاثة أهداف أمام المنتخب الإنجليزي".



وتابع مدرب السنغال: "بدأنا المباراة بشكل جيد، ونجحنا في غلق المساحات أمام لاعبي المنتخب الإنجليزي، لكن استقبال هدفين خلال سبع دقائق فقط غير مسار اللقاء تماما".



جدير بالذكر أن منتخب إنجلترا حجز مقعده في الدور ربع النهائي للمونديال، وضرب موعدا ناريا مع منتخب فرنسا.