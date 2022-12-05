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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

إتاحة الرخصة الذهبية لثمان مشروعات جدد

مشروعات تحصل على "الرخصة الذهبية".. متحدث الوزراء يوضح الامتيازات

السفير نادر سعد،
السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء

قال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الرخصة الذهبيه مقدمة لكل المشاريع التي تستوفي الشروط وبموجب هذه الرخصه تجب الاشتراطات المطلوبة للمشروع؛ بمعنى ان المستثمر لا يحتاج للتنقل بين الجهات لإتمام التصاريح الخاصة بالمشروع.

أضاف نادر سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن عامل الوقت مهم جدا بالنسبة للمستثمر الرخصة الذهبية  توفر كل هذه الإجراءات وبموجبها تكون الموافقة لكافة الجهات المعنية بالتصاريح ويستطيع المستثمر بعد حصوله على الرخصة الذهبية من اليوم التالي البدء في أقامة المشروع وتشغيله وادارته.

أوضح سعد أن الرخصة الذهبية تم اقرارها في قانون الإستثمار عام 2017 وخلال الخمس سنوات لم يحصل على هذه الرخصة إلا مشروع واحد فقط واليوم تم إعطاء الرخصة إلى ثمان مشاريع مختلفه وذلك يؤكد على التوجة المتميز للدوله المصرية بتشجيع الاستثمار وتقليل العقبات أمام المستثمرين في المشروعات المختلفة والتي تصدر الاستثمارات فيها الى 800 مليون دولار.

وتابع أن في مصر شركات عالمية قدمت طلبات للحصول على الرخصة الذهبية وحصلت على الترخيص لتضخ إستثمارات جديدة في أسواق العالم والدوله المصرية؛ مضيفا أن رئيس الوزراء بتعليمات من رئيس الجمهوريه ان نقوم باستغلال الثلاثة اشهر القادمة لمنح الرخصة الذهبية للطلبات المقدمة من المستثمرين وذلك في اجتماع اللجنة العليا التي تم الاتفاق على انه يعقد بشكل دوري للنظر في طلبات الرخصة الذهبية .

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