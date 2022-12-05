سفيرة سويسرا في منطقة آثار سقارة.. والسر الفرعون بيبي الأول

زارت ايفون باومان سفيرة سويسرا في مصر مواقع تنقيب البعثة الأثرية الفرنسية السويسرية في سقارة برفقة مدير البعثة البروفيسورفيليب كولومبير من جامعة جنيف.



وخلال هذه الزيارة أطلع البرفيسور كولومبير سفيرة سويسرا على أحدث النتائج التي توصل إليها فريقه بشأن مقبرة الفرعون بيبي الأول ، ومااستجد من اعمال اثرية فى منطقة آثار سقارة .

سفيرة سويسرا

أشار البروفيسورفيليب كولومبير، الي أنه لا تزال نصوص المملكة القديمة المنقوشة على الهرم تثير الإعجاب كواحدة من سمات التراث الثفاقى المذهل لمصر.

سفيرة سويسرا فى منطقة سقارة

يذكر أن منطقة آثار سقارة بها كنوز واكتشافات آثرية كثيرة وماتزال باطن الارض يكشف عن تاريخ وتراث و حضارة لم يراها العالم ، ويعمل بالمنطقة عدة بعثات آثرية على رأسها بعثة الاثار المصرية.

وشهدت منطقة آثار سقارة اكتشاف توابيت خشبية وبرونزية بالاضافة الي الكشف عن تابوت من الجرانيت الوردي للمدعو "بتاح-إم-ويا"، أحد كبار رجال الدولة ،وتمثل أبناء الإله حورس ،و أحد معابد الشمس المفقودة.

فيما شهدت منطقة آثار سقارة زيارة للمؤثرين و المشاهير بصحبة الامين العام للمجلس الاعلى للآثار الدكتور مصطفى وزيري ، على هامش حفل ديور للأزياء العالمية، بالاضافة الي أن اكتشافات جديدة وكنوز سقارة التى لاتنضب والتي لاقت اهتماما عالميا من قبل محبي التاريخ المصري القديم والأثريين والاعلام حول العالم .

سفيرة سويسرا في منطقة آثار سقارة