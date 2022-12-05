بعد اكتشاف حقل غاز جديد أمام العريش.. رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات يستعرض التفاصيل

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات؛ إن مصر لديها احتياطي 120 تريليون قدم في شرق المتوسط وحقل ظهر أتمهم ل 30 تريليون علاوة على وجود 6 حقول أخرى.

وأضاف محمد سعد خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي الفضائية في برنامج من مصر؛ أن مصر لديها استراتيجية بانها تقوم بعقد اتفاقيات كل عام لإعطاء رخص في كل الأماكن.

وأوضح رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات؛ أن الذي بدأ من 4سنوات يبدا من الآن الإعلان عن اكتشافاته ثم بعد عام يقوم بالتشغيل الفعلي والإنتاج الفعلي له وذلك يؤكد على تميز الفكر لان حسب هذه الاستراتيجية سيكون كل سنة اكتشاف وذلك يعد لزيادة الإنتاج كما مخطط له.

وتابع أن هذا الحقل كان مع شركة دانا الإماراتية ثم قامت بالبحث والتنقيب لمده عام ثم انتهت مدة الترخيص الخاصة بها ثم اخذت المشروع شركة شيبرون ثم تم اتفاق بينه وبين شركه ايني بنسبه 45% و 45% و10% لشركة مصرية والاحتياطي الخاص به حوالي ثلاثة ونصف مليار قدم ومتوقع خلال العامين المقبلين أن يكون الإنتاج حوالي 12 مليار قدم يوميا وذلك سياتي قوه اقتصادية لمصر بشكل كبير وبحلول عام 2030 سيكون إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حوالي 20 مليار قدم يوميا.