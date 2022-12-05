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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟ وثمرة من الكمثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

من الأمراض المنتشرة عند الكثيرين وخاصة النساء ويكون نتيجة لعدة أسباب صحية او وراثية،وبجانب استشارة الطبيب وتلقي العلاج اللازم للقولون يجب الامتناع عن اطعمة معينة من شأنها التأثير على مرضى القولون العصبى.

ونعرض لك فى هذا التقرير وفقا لموقع هيلثى،أهمها وكيفية الوقاية من مضاعفات القولون العصبى عن طريق الامتناع عن هذة الاطعمة…

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

أوضح الدكتور خالد يوسف، خبير التغذية الصحية والعلاجية، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الفوائد الصحية لـ لبيض المسلوق في وجبة الفطار يوميا.

وجاءت الفوائد، على النحو التالي:

ثمرة من الكمثرى قبل النوم | ماذا تفعل لجسمك؟

إليك الحل الأمثل لمشكلة الجوع قبل النوم فمن الأفضل تناول وجبة خفيفة قبل النوم ولا تأكل الوجبات الدسمة حتى لا تسبب لك الأضرار، حيث الفواكه من أفضل خيارات الوجبات الخفيفة قبل النوم أو عندما تشعر بالقليل من الجوع في الليل.

لذا نقدم لك فى هذا التقرير الفوائد الصحية لتناول الكمثرى قبل النوم وفقا لموقع بولد سكاى.

1.من فوائد أكل الكمثرى تساهم في إنقاص الوزن، وذلك فإنها تُعتبر وجبة خفيفة قبل النوم في تقليل الوزن.

الأمراض المنتشرة استشارة الطبيب لبيض المسلوق وجبة خفيفة الوجبات الخفيفة الفوائد الصحية

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