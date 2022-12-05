عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الششتاوي: نسخة مونديال قطر لم ولن تتكرر

صدى البلد

أكـد ممدوح الششتاوي عضو اللجنة العليا لأندية النادي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أن هناك إنجازات كثيرة تحققت في الفترة الماضية بشأن مراكز الشباب والأندية، والتي بدأت تدخل فيها الاستثمارات أيضًا.

 

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "هناك خدمات يقدمها نادي النادي، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تقديم خدمات للجماهير، وهناك تخفيضات أيضًا على الاشتراكات، الأمر بالنسبة لنا هو تقديم خدمات رياضية".

 

وأضاف: "الاشتراكات تساعد الأندية ومراكز الشباب من أجل الانفاق على الصيانة والملاعب والمنشآت بداخلها وغير ذلك، وإنجاز نادي النادي كبير للغاية، والمنشآت الرياضية في العاصمة الإدارية مميزة جدا وتعكس الفكر الذي تتمتع به مصر حاليا في هذا المجال".

كأس العالم قطر 2022 

txt

ظهير أيسر..قرار مفاجئ من كولر يخص كريم فؤاد قبل مواجهة طلائع الجيش

txt

فيوتشر يوجه صفعة للأهلي ويرفض طلب كولر

وأكمل: "نسخة كأس العالم الحالية لم ولن تتكرر، هناك 8 استادات في قطر المسافة بينهم قصيرة للغاية، والجمهور قادر على مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد".

 

وزاد: "قطر أثبتت قدرتها على التنظيم، وكذلك تفهم الناس لعاداتهم، المنتخب الالماني كان يركز في الأمور البعيدة تماما عن كرة القدم، يجب الإشادة بقطر على ثبات موقفها، هذا المونديال صدر الثقافات والعادات العربية للعالم أجمع، والشعوب قربت من بعضها، أعلام الدول العربية ظهر بجوار بعضه في المونديال".

 

وختم حديثه قائلًا: "هذه البطولة شهدت نجاحًا في كافة المجالات، وأثبتت قدرة الدول العربية على التنظيم".

المونديال وزارة الشباب والرياضة قطر 2022 المنتخب الألماني ممدوح الششتاوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه للجرام.. ارتفاع كبير في سعر الذهب اليوم بـ مصر

خلص عليه قدام بيته.. "بؤلة" مات في الشارع بسبب بوست فيس بوك| القصة الكاملة

رفضت مجازاة الزمالك.. عقوبات صارمة من رابطة الأندية المحترفة في الدوري

الأهلي دفع .. محامي كهربا يبدأ إجراءات إنهاء أزمة غرامة الزمالك

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

النيابة العامة تكشف تفاصيل البلاغ المقدم من ممرضات مستشفى قويسنا المركزي

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة فرنسا وبولندا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

ترشيحاتنا

للعائلة السعودية .. سعر ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 |صور

للحفاظ على بطارية جهازك.. كيفية تفعيل وضع توفير الطاقة في جوجل كروم| صور

دعاء قيام الليل للستر وقضاء الحوائج .. 10 كلمات نبوية مُجابة الآن

بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

أقل سعر لجرام الذهب في مصر اليوم الاثنين 5-12-2022

هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط؟.. الإفتاء: لابد من هذه العبادة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض وعلاج القولون العصبى.. 5 مشروبات احرص على تناولها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض المسلوق في الفطار يوميا؟.. خبير تغذية يوضح

ينافس الذهب.. جنون في أسعار الشاي بالأسواق وهذا رد الشركة المُصنعة

طريقة تحضير كيك المج في دقيقة واحدة

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ