الششتاوي: نسخة مونديال قطر لم ولن تتكرر

أكـد ممدوح الششتاوي عضو اللجنة العليا لأندية النادي التابعة لوزارة الشباب والرياضة، أن هناك إنجازات كثيرة تحققت في الفترة الماضية بشأن مراكز الشباب والأندية، والتي بدأت تدخل فيها الاستثمارات أيضًا.

وقال في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "هناك خدمات يقدمها نادي النادي، والتي افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل تقديم خدمات للجماهير، وهناك تخفيضات أيضًا على الاشتراكات، الأمر بالنسبة لنا هو تقديم خدمات رياضية".

وأضاف: "الاشتراكات تساعد الأندية ومراكز الشباب من أجل الانفاق على الصيانة والملاعب والمنشآت بداخلها وغير ذلك، وإنجاز نادي النادي كبير للغاية، والمنشآت الرياضية في العاصمة الإدارية مميزة جدا وتعكس الفكر الذي تتمتع به مصر حاليا في هذا المجال".

كأس العالم قطر 2022

وأكمل: "نسخة كأس العالم الحالية لم ولن تتكرر، هناك 8 استادات في قطر المسافة بينهم قصيرة للغاية، والجمهور قادر على مشاهدة أكثر من مباراة في اليوم الواحد".

وزاد: "قطر أثبتت قدرتها على التنظيم، وكذلك تفهم الناس لعاداتهم، المنتخب الالماني كان يركز في الأمور البعيدة تماما عن كرة القدم، يجب الإشادة بقطر على ثبات موقفها، هذا المونديال صدر الثقافات والعادات العربية للعالم أجمع، والشعوب قربت من بعضها، أعلام الدول العربية ظهر بجوار بعضه في المونديال".

وختم حديثه قائلًا: "هذه البطولة شهدت نجاحًا في كافة المجالات، وأثبتت قدرة الدول العربية على التنظيم".