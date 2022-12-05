دونجا يشارك جمهوره بصورة له مع عبدالله السعيد وعمر جابر.. شاهد

نشر نبيل عماد « دونجا » ، لاعب نادى الزمالك ، صورة له مع عمر جابر و عبدالله السعيد ، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصوة على اعجابهم .

ويذكر ان ظهر نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التقسيمة الفنية التي خاضها اللاعبون خلال مران يوم السبت الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

وشارك دونجا في التقسيمة الفنية لأول مرة بعد انتهائه من البرنامج التأهيلي الذي كان يخضع له بعد تعافيه من الإصابة وخضوعه لعملية غضروف الركبة.

وأصبح دونجا جاهزا من الناحية الطبية للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة بعدما شارك في التقسيمة .