الجزائر: إيفاد أول دفعة من الأئمة ووكلاء الأوقاف للتدريب بالأكاديمية الدولية في مصر

أعلنت الجزائر إيفاد أول دفعة من الأئمة ووكلاء وزارة الأوقاف من مختلف الولايات الجزائرية إلى مصر؛ للمشاركة في الدورة التدريبية التي تنظمها أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين.



وأوضحت وزارة الأوقاف الجزائرية - في بيان أمس الأحد - أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي، أشرف، مساء اليوم، بمقر الوزارة بالجزائر العاصمة، على إيفاد بعثة جزائرية تضم 20 قياديا إلى أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات والمدربين، وذلك لتلقي تدريب في مجال تسيير الأوقاف، على أن تتبع بدفعات أخرى وبشكل دوري، وذلك في إطار تجسيد الاتفاقية المبرمة بين وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية ووزارة الأوقاف المصرية.

وأوضح الوزير الجزائري - خلال اللقاء الذي جمعه مع المستفيدين من الدورة التدريبية - أن الهدف من تنظيم هذه الدورة، التي تندرج في إطار تجسيد التعاون الثنائي بين مصر والجزائر، يتمثل في تعزيز المعرفة وتبادل الخبرة في مجال تسيير الأوقاف.



وبحسب وزارة الأوقاف الجزائرية، قدم الوزير جملة من التوجيهات لأعضاء هذه البعثة التي ستستفيد من تدريب يدوم 15 يوما، تمحورت حول ضرورة انتهاز فرصة هذا التدريب لصقل المعارف والبحث عن التجارب الناجحة في مجال تسيير الأوقاف.