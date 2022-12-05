صيادلة القاهرة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن.. فيديو

قال الدكتور محمد الشيخ نقيب الصيادلة بالقاهرة، وعضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، إن قرار منح إعطاء الصيدلي للحقن، خطوة للإنقاذ الزميلة المحبوسة على ذمة قضية جنائية في حادث مشابه.

وأوضح محمد الشيخ خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، مع الإعلامي محمد الباز،"، الي أنه سيتم تعديل بعض الأخطاء في قانون حول المسؤولية الطبية المعروض حالياً على مجلس النواب، موضحاً أن الجميع منتظر اللائحة التنفيذية للقرار، وأن القرار كبداية نقطة لمساعدة جميع الصيادلة.

ولفت إلى أن هناك بعض التحفظات على القرار، ولا يوجد غطاء قانوني يحمي الصيدلي، مؤكدا أن الصيادلة ينتظرون كيفية إقامة دورة الإسعافات الأولية ، مضيفا أن قرار الصحة بتحديد الحقن المسموح إعطاؤها بالصيدليات اشترط أن يكون وصفة طبية.

قرار الصحة

ونوه إلى أن قرار الصحة بتحديد الحقن المسموح إعطاؤها بالصيدليات اشترط أن يكون وصفة طبية.