عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الصلاة عند شروق الشمس حرام؟.. وقت كراهة عدا 6 ركعات

هل الصلاة عند شروق
هل الصلاة عند شروق الشمس

لا شك أن في هذا الوقت من اليوم وحيث بدأت الشمس في إرسال أولى أشعتها تمهيدًا لأعلان شروقها يطرح سؤالاً عن هل الصلاة عند شروق الشمس حرام أم أنه جائز ؟، سؤال لأولئك الذين فاتهم صلاة الفجر واستيقظوا وقت شروق الشمس أو غيرهم ممن يعرف منزلة هذا الوقت ، الذي أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم باغتنامه . 

كيفية صلاة الفجر للمرأة في البيت 4 ركعات خطوة بخطوة؟

ما أفضل دعاء بعد الوضوء؟.. بـ22 كلمة تفتح الجنة أبوابها الثمانية لك

هل الصلاة عند شروق الشمس حرام

 ورد فيه أن الوقت بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر أو تحية المسجد، وحيث إن أوقات النهي لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فيصليها في كل وقت، وهكذا فريضة الفجر تصليها مع سنتها بعد طلوع الفجر وهكذا ذوات الأسباب.

ورد أن أوقات النهي خمسة بالتفصيل خمسة: أولها: بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس هذا وقت نهي لا يصلى فيه إلا سنة الفجر وفريضة الفجر أو تحية المسجد، والثاني: بعد طلوع الشمس إلى أن ترتفع قيد رمح، والثالث: عند وقوفها قبيل الظهر بقليل عندما تقف في كبد السماء يسمى وقت الوقوف في رأي الناظر حتى تزول إلى جهة الغرب وهو وقت قصير نحو ثلث ساعة أو ربع ساعة ليس بالطويل، الرابع: بعد صلاة العصر إلى أن تصفر الشمس، والخامس: عند اصفرارها إلى أن تغيب.

 وجاء أن هذه أوقات النهي لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها إلا الفرائض التي تفوته فيصليها في كل وقت، وهكذا فريضة الفجر تصليها مع سنتها بعد طلوع الفجر وهكذا ذوات الأسباب مثل سنة تحية المسجد مثل صلاة الكسوف لو كسفت الشمس بعد العصر ومثل سنة الوضوء فهذه يقال لها: ذوات الأسباب، وهكذا لو طاف بعد العصر في مكة لو طاف بالبيت بعد العصر أو بعد الفجر صلى سنة الطواف لأنها من ذوات الأسباب.

و ورد أنه جاء في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم أن عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ قال : «قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَعْرِفُنِي قَالَ نَعَمْ أَنْتَ الَّذِي لَقِيتَنِي بِمَكَّةَ قَالَ فَقُلْتُ بَلَى فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَخْبِرْنِي عَمَّا عَلَّمَكَ اللَّهُ وَأَجْهَلُهُ أَخْبِرْنِي عَنْ الصَّلَاةِ قَالَ صَلِّ صَلَاةَ الصُّبْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ حَتَّى تَرْتَفِعَ فَإِنَّهَا تَطْلُعُ حِينَ تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ ثُمَّ صَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى يَسْتَقِلَّ الظِّلُّ بِالرُّمْحِ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ فَإِنَّ حِينَئِذٍ تُسْجَرُ جَهَنَّمُ فَإِذَا أَقْبَلَ الْفَيْءُ فَصَلِّ فَإِنَّ الصَّلَاةَ مَشْهُودَةٌ مَحْضُورَةٌ حَتَّى تُصَلِّيَ الْعَصْرَ ثُمَّ أَقْصِرْ عَنْ الصَّلَاةِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَإِنَّهَا تَغْرُبُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ وَحِينَئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكُفَّارُ».

و الحكمة من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات هي مخالفة الكفار في أوقات عبادتهم. قال صاحب الحجة البالغة: (لأنها أوقات صلاة المجوس وهم قوم حرفوا الدين جعلوا يعبدون الشمس من دون الله واستحوذ عليهم الشيطان، وهذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: فإنها تطلع بين قرني شيطان.)، كما  أنه وجب أن يميز بين ملة الإسلام وملة الكفر في أعظم الطاعات، ثم قال ما معناه: (إن هذا واضح في النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها. أما الساعتان الأخريان وهما: بعد صلاة العصر إلى الغروب وبعد صلاة الصبح إلى الطلوع، فإنما نهي عن الصلاة فيهما لأنها تفتح باب الصلاة في الساعات الثلاث، فكأنه من باب سد الذريعة إلى الصلاة في الأوقات التي تكون فيها الشمس بين قرني شيطان كما جاء في الأحاديث الصحيحة، قال صاحب الفتح: وفيه يعني كون الشمس تطلع بين قرني الشيطان إشارة إلى علة النهي عن الصلاة في الوقتين المذكورين، وزاد مسلم من حديث عمرو بن عبسة: وحينئذ يسجد لها الكفار. فالنهي حينئذ لترك مشابهة الكفار، وقد اعتبر ذلك الشرع في أشياء كثيرة).

 

 

 

هل الصلاة عند شروق الشمس حرام هل الصلاة عند شروق الشمس الصلاة عند شروق الشمس هل الصلاة عند الشروق الصلاة عند الشروق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ابن فنانة مغربية مشهورة متهم بقتل صديقته.. تفاصيل كاملة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 1720 جنيها بختام تعاملات اليوم

ترشيحاتنا

ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية

الأرصاد تحذر من هذا الأمر| طقس اليوم مائل للبرودة ليلا وأمطار بـ 5 محافظات

نشرة خدمات صدى البلد.. أسعار الذهب والدولار والدواجن وحالة الطقس

ماذا يحدث عند قراءة سورة الفلق في الصباح؟.. تقيك 7 مصائب

صيادلة القاهرة تكشف تفاصيل قرار وزير الصحة بشأن إعطاء الحقن.. فيديو

استشهاد شاب وإصابة 5 آخرين خلال مواجهات مع الاحتلال في بيت لحم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

في الصباح الباكر على معدة فارغة.. مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ