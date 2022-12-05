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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحف تبرز حضور الرئيس السيسي اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد بأكاديمية الشرطة

صدى البلد

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الإثنين، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.


وأبرزت صحيفة "الأهرام" تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، مقر أكاديمية الشرطة، كما حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للالتحاق بالأكاديمية، وكان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وعدد من قيادات أكاديمية الشرطة ووزارة الداخلية.


وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، بأن الرئيس حضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، حيث أكد أهمية تطبيق المعايير الموضوعية المجردة، والحيادية التامة، لانتقاء أفضل العناصر، وإعداد جيل قادر على حمل رسالة الأمن، والوفاء بالتطلعات الملقاة عليهم، بما يسهم في الانطلاق نحو تحقيق مزيد من الاستقرار والتقدم، أخذا في الاعتبار مسئولية وزارة الداخلية في السهر على حماية أمن المواطنين.


ودار حوار مفتوح ما بين الرئيس والطلبة والطالبات المتقدمين حول مجمل القضايا الدولية والإقليمية، وكذلك جهود الدولة ذات الصلة بعملية التنمية، وما تواجهه من تحديات متنوعة، حيث أوصاهم الرئيس بضرورة التسلح بالعلم والمعرفة، ومواصلة الاطلاع بانتظام، ليشكلوا حائط صد منيعا بجانب أشقائهم في الكليات والمعاهد العسكرية، وكذلك في الجامعات والمعاهد المدنية ضد جميع التحديات التي تشهدها الدولة المصرية، مشددا على ضرورة أن يكونوا قدوة لجميع أبناء مصر، بوصفهم جزءا أصيلا من شبابها تتواصل بهم مسيرة العطاء لمصر وشعبها العظيم، ومتمنيا لهم كل التوفيق والنجاح لاجتياز مرحلة الاختبارات، حتى ينالوا شرف الالتحاق بوزارة الداخلية.

 

الصحف المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي اكاديمية الشرطة

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