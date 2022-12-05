الاتحاد الإفريقي: غدا بدء الدورة الـ 16 للجنة مديري عموم المكاتب الوطنية الإفريقية للإحصاء بغينيا الإستوائية

ذكرت مفوضية الاتحاد الإفريقي، أن فعاليات الدورة الـ16 للجنة مديري عموم المكاتب الوطنية الإفريقية للإحصاء، ستبدأ غداً الثلاثاء في مدينة (مالابو) بغينيا الإستوائية.



وأوضحت المفوضية - في معرض تقرير أصدرته فيما يتعلق بهذا الشأن، اليوم الإثنين - أن فعاليات الدورة ستجري خلال الفترة ما بين يومي 6 و8 ديسمبر الجاري في مركز سيبوبو الدولي للمؤتمرات بمدينة (مالابو) الغينية، تحت شعار الاتحاد الإفريقى لعام 2022 الداعي إلى تعزيز المرونة في التغذية والأمن الغذائي بالقارة الإفريقية وتعزيز نظم الأغذية الزراعية ونظم الحماية الصحية والاجتماعية من أجل تسريع عملية تنمية الموارد البشرية والاجتماعية والاقتصادية.



ولفت التقرير إلى "أن الأهداف الرئيسية لاجتماعات هذه اللجنة تتمثل في مناقشة عملية التطور الإحصائي في إفريقيا وعرض ما تم تحقيقه من مكاسب خلال الأعوام الأخيرة وضمان الوفاء بالالتزامات السياسية وتحقيق الاستثمار في مجال التغذية من أجل معالجة التحديات الراهنة في هذا المجال، والتي تتعلق بالثغرات والبيانات الخاصة بالتغذية".



وأوضح "أن هذه الاجتماعات سيشارك فيها مديرو عموم المكاتب الوطنية للإحصاء بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي واللجان الاقتصادية الإقليمية ومراكز التدريب المتخصصة في الإحصاء ومنظمات إقليمية وإفريقية ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية وغير حكومية ومعاهد أكاديمية ومؤسسات بحثية ومنظمات المجتمع المدني".



وأعاد التقرير إلى الأذهان أن لجنة مديري عموم المكاتب الوطنية الإفريقية للإحصاء كانت قد تشكلت بموجب قرار من مؤتمر وزراء الاقتصاد والمالية بالدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عام 2006، وأن هذه اللجنة تجتمع سنويا تحت رعاية مفوضية الاتحاد؛ لمناقشة التطور الإحصائي في إفريقيا وللتأكد من استخدام إحصائيات دقيقة وموثوق بها ويمكن مقارنتها بغيرها، ويكون ذلك بطريقة منسقة تضمن التنفيذ الفعال لأجندة التكامل الإفريقي، وأجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063 الرامية إلى تحويل إفريقيا إلى قوة عالمية في المستقبل، والتي تمثل الإطار الاستراتيجي لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا.

وأشار إلى أنه ستتم - خلال الدورة الـ16 للجنة - مناقشة القضايا المتعلقة بالتطور الإحصائي، بما في ذلك التقدم الذي تم إحرازه في عملية تنفيذ استراتيجية تنسيق الإحصائيات في إفريقيا وتبادل الخبرات بين ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية وعرض مساعي الدول لدعم مبادرات التنمية الوطنية والإقليمية والدولية بإحصائيات عالية الجودة.

وفيما يتعلق بشعار الاتحاد الإفريقى لعام 2022 الداعي إلى تحقيق الأمن الغذائي وتوفير التغذية، لفت التقرير إلى أن المشاركين في الدورة سيجرون تقييما لما تم إحرازه من تقدم في تنفيذ التزامات الاتحاد الإفريقي بشأن التغذية على المستويات القارية والإقليمية والوطنية، بالإضافة إلى تحديد المعوقات التي تعرقل الوصول لأهداف الاتحاد بشأن التغذية، والعمل من أجل تسهيل تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية وتحقيق التعاون بين دول الجنوب حتى يمكن تحقيق الأهداف المرجوة.

ح ع/ت م ش/ن ه ل

