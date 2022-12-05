عودة 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض بعد مهمة استمرت 6 أشهر

عاد 3 رواد فضاء صينيين إلى الأرض على متن كبسولة لسفينة الفضاء شنتشو-14، بعد انتهاء مهمة استمرت 6 أشهر في محطة الفضاء الصينية.

وذكرت وكالة /شينخوا/ الصينية للأنباء أن رواد الفضاء الثلاثة، تشن دونج وليو يانج وتساي شيوي تشه، كانوا يشرفون على الفترة النهائية المحورية من تشييد محطة الفضاء التي اكتملت في نوفمبر الماضي، فيما وصل طاقم جديد من 3 رواد فضاء صينيين إلى المحطة على متن سفينة الفضاء شنتشو-15 يوم الأربعاء الماضي لتولي زمام الأمور مكانهم، وأعلنت وكالة الفضاء المأهول الصيني أن رواد الفضاء كانوا في حالة جيدة، وأن مهمة ((شنتشو-14)) كانت ناجحة.

وكان رواد الفضاء الثلاثة قد ذهبوا إلى المحطة الفضائية في الخامس من يونيو، وأنجزوا أعمالا متعددة خلال مهمتهم، من بينها الإشراف على العديد من عمليات الالتقاء والالتحام، وأداء 3 أنشطة خارج المركبة، وإلقاء محاضرة علمية حية، وإجراء العديد من التجارب العلمية والتقنية.

