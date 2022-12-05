الهند تشكر أمريكا وفرنسا واليابان على تأييدهم لرئاستها مجموعة العشرين

أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تطلعه للتشاور بصورة وثيقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين والعمل معاً من أجل تركيز اهتمام العالم على القضايا التى تؤثر على البشرية جمعاء .

وعبر رئيس الوزراء الهندي، في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر/تويتر/، عن شكره لزعماء الولايات المتحدة وفرنسا واليابان الذين أيدوا رئاسة الهند لمجموعة العشرين، التي كانت قد تولت مهامها بالفعل فى أول ديسمبر الحالي .

وقال مودي رداً على تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن للهند "إنني أشكر رئيس الولايات المتحدة على تأييده القيم للهند، لأن هذا الدعم سيكون مصدر قوة لرئاسة الهند لمجموعة العشرين"، وأضاف أنه من المهم أن نعمل جميعاً معاً من أجل بناء عالم أفضل .

وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر في وقت سابق في تدوينه له على موقع تويتر "إن الولايات المتحدة تدعم الهند ورئيس الوزراء خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وإن الولايات المتحدة والهند تعملان معاً من أجل دفع عملية النمو الشامل والمستدام إلى الأمام، وذلك في الوقت الذي يعملان فيه من أجل مواجهة التحديات المشتركة مثل أزمات المناخ والطاقة والغذاء" .

وفى معرض رده على رسالة التهنئة التي تلقاها من رئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا، قال رئيس وزراء الهند "إن اليابان ساهمت كثيراً في تحقيق الرفاهية عالميا، وإنني واثق من استمرار العالم في التعلم من نجاحات اليابان على جبهات عديدة، معرباً عن سعادته بتضامن رئيس الوزراء الياباني مع الهند كون ذلك يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة لها" .