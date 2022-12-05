عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند تشكر أمريكا وفرنسا واليابان على تأييدهم لرئاستها مجموعة العشرين

صدى البلد

  أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي عن تطلعه للتشاور بصورة وثيقة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال فترة رئاسة الهند لمجموعة العشرين والعمل معاً من أجل تركيز اهتمام العالم على القضايا التى تؤثر على البشرية جمعاء .

وعبر رئيس الوزراء الهندي، في معرض تدوينة له على موقع التدوين المصغر/تويتر/، عن شكره لزعماء الولايات المتحدة وفرنسا واليابان الذين أيدوا رئاسة الهند لمجموعة العشرين، التي كانت قد تولت مهامها بالفعل فى أول ديسمبر الحالي . 

وقال مودي رداً على تهنئة الرئيس الأمريكي جو بايدن للهند "إنني أشكر رئيس الولايات المتحدة على تأييده القيم للهند، لأن هذا الدعم سيكون مصدر قوة لرئاسة الهند لمجموعة العشرين"، وأضاف أنه من المهم أن نعمل جميعاً معاً من أجل بناء عالم أفضل .

وكان الرئيس الأمريكي قد ذكر في وقت سابق في تدوينه له على موقع تويتر "إن الولايات المتحدة تدعم الهند ورئيس الوزراء خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين، وإن الولايات المتحدة والهند تعملان معاً من أجل دفع عملية النمو الشامل والمستدام إلى الأمام، وذلك في الوقت الذي يعملان فيه من أجل مواجهة التحديات المشتركة مثل أزمات المناخ والطاقة والغذاء" .

وفى معرض رده على رسالة التهنئة التي تلقاها من رئيس الوزراء الياباني فاميو كيشيدا، قال رئيس وزراء الهند "إن اليابان ساهمت كثيراً في تحقيق الرفاهية عالميا، وإنني واثق من استمرار العالم في التعلم من نجاحات اليابان على جبهات عديدة، معرباً عن سعادته بتضامن رئيس الوزراء الياباني مع الهند كون ذلك يعتبر أمراً حيوياً بالنسبة لها" .

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

عامل توصيل طلبات يدخل الجامع للصلاة يخرج على مفاجأة صادمة

ترشيحاتنا

برواتب تصل إلى 6 آلاف جنيه.. 700 فرصة عمل للشباب بأسوان وسكن للمغتربين

هل يجوز تكرار نفس السورة بعد الفاتحة في الركعة الأولى والثانية؟.. الإفتاء توضح

جمهور البرتغال ينقلب على رونالدو ويطلب استبعاده من مونديال قطر

السيسي: الدولة تدعم السماد و الكهرباء حتى لا تكون التكلفة كبيرة على المواطنين

السعيد: مصر نجحت في تحقيق وضع نموذجي بالسياسات الاقتصادية الكلية نهاية 2021 |فيديو

2250 جنيهاً للطفل و3000 للأم.. تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل من مصر للكويت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة| مشروب خارق لخفض سكر الدم في لمح البصر بدون مضادات حيوية.. وصفة خارقة لعلاج التهاب الحلق

فقدان الوزن بسرعة.. تعرفي كيف تتخلصين من دهون البطن العنيدة

وفاة الكاتب والصحفي محمد أبو الغيط بعد معركة مع السرطان

يخلصك للأبد بدون أدوية.. تخلصي من ارتفاع ضغط الدم بمكون واحد من مطبخك

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ