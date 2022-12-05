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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بسيلفي صباحي.. داليا مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

صدى البلد

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت داليا مصطفى بلوك كاجوال بسيط، بإطلالة صباحية لاقت أعجاب الجمهور.

واشتكت الفنانة داليا مصطفى من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، فى فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وقالت داليا مصطفى: "صباح الخير أنا لسه صاحية، ومن واقع الصدمة مش قادرة وطلعت بالبيجامة، كنت بسأل صاحبتي عن مدرس كيمياء لابني، وقالت ليا إن الحصة الواحدة من 750  إلى ٩٠٠ جنيه".

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.

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داليا مصطفى: ولادي ما بيتفرجوش عليا وميعرفوش حد من الممثلين

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داليا مصطفى : أسعار بعض الدروس الخصوصية تصل إلى 900 جنيه في الحصة الواحدة

داليا مصطفي اعمال داليا مصطفى إطلالة صباحية الفنانة داليا مصطفى مسلسل الحرير المخملى

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