بسيلفي صباحي.. داليا مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

نشرت الفنانة داليا مصطفى، صورة جديدة لها في أحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت داليا مصطفى بلوك كاجوال بسيط، بإطلالة صباحية لاقت أعجاب الجمهور.

واشتكت الفنانة داليا مصطفى من ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، فى فيديو لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ إنستجرام ”.

وقالت داليا مصطفى: "صباح الخير أنا لسه صاحية، ومن واقع الصدمة مش قادرة وطلعت بالبيجامة، كنت بسأل صاحبتي عن مدرس كيمياء لابني، وقالت ليا إن الحصة الواحدة من 750 إلى ٩٠٠ جنيه".

يذكر أن آخر أعمال داليا مصطفى مسلسل "الحرير المخملي" المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم "الحرير المخملي" من تأليف أميمة عز الدين، ويتناول مراحل زمنية مختلفة بداية من الثمانينيات مرورًا ببداية الألفية الثانية حتى وقتنا الحالي.