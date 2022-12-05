2250 جنيهاً للطفل و3000 للأم.. تعديل رسوم تأشيرة الالتحاق بعائل من مصر للكويت

عدلت سفارة دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية قيمة تعرفة الرسوم القنصلية لمعاملات تأشيرات الالتحاق بعائل للقادمين من مصر للكويت ، اعتباراً من أمس الأحد، 4 ديسمبر 2022 وحتى إشعار آخر، لتصبح كالآتي: 2250 جنيهاً للطفل و3000 جنيه للأم.

وكانت دولة الكويت قد فرضت رسوم دخول على المصريين القادمين إليها قدرها 9 دنانير من المصريين الوافدين، وأصدرت وزارة الداخلية في الكويت قراراً تفرض بموجبه رسوم دخول على المصريين القادمين إليها بواقع 9 دنانير عند إصدار أي نوع من أنواع سمات الدخول للمصريين إلى الكويت ونفذ من الخميس 20 أكتوبر 2022 .

يأتي قرار الكويت فرض رسوم دخول على المصريين القادمين إليها بعد فرض مصر رسوم تحصيل 30 دولارًا على كل كويتي يدخل إلى أراضيها.