عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صحيفة عُمانية: الجولان السورية والقضيَّة الفلسطينيَّة مفتاح الحلِّ لإقرار سلام عادل وشامل

صدى البلد

   رأت صحيفة (الوطن) العمانية، أن قضية هضبة الجولان السورية تُشكِّل مع القضيَّة الفلسطينيَّة، مفتاح الحلِّ لإقرار سلام عادل وشامل، ينطلق بالإقليم ودوله كافَّة نَحْوَ آفاق التعاون البنَّاء الذي سنجني ثماره في مُضيِّ قطار التنمية المستدامة نَحْوَ المستقبَل الذي تتطلع إليه الشعوب.
وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/ تحت عنوان (الحقوق السورية في الجولان غير قابلة للتصويت)- أن هضبة الجولان السورية، التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، تُشكِّل إحدى أهمِّ القضايا العالقة على الصعيد العالمي، بالطبع مع القضيَّة الفلسطينيَّة، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض الأمر الواقع، وتطبيق قرار الضمِّ الذي اتِّخذه، والذي يخالف كافَّة القرارات الأُمميَّة، ويتعارض مع كافَّة العهود والمواثيق الدوليَّة".
وأضافت "أن الهضبة السوريَّة المحتلَّة عنوان رئيس؛ لِمَا تُشكِّله الخطوات الإسرائيليَّة التوسعيَّة من خطورة على الأمن والسِّلم في الإقليم، والاستمرار في حالة عدم الاستقرار، وتُشكِّل مع القضيَّة الفلسطينيَّة مفتاح الحلِّ لإقرار سلام عادل وشامل، ينطلق بالإقليم ودوله كافَّة نَحْوَ آفاق التعاون البنَّاء الذي سنجني ثماره في مُضيِّ قطار التنمية المستدامة نَحْوَ المستقبَل الذي تتطلع إليه الشعوب".
وأكدت الصحيفة أنَّ حقَّ الدوَل في السِّيادة على كامل أراضيها حقٌّ أصيل لا يقْبَلُ القسمة، ولا يتأثَّر بدعاوى المُحتلِّ وإعلانه الضمَّ، أو محاولته التأثير على الوضع الديمجرافي، ولا يقْبَل التصويت عليه.
واختتمت بالقول: "إن تعنُّت إسرائيل ورفضها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِّلة يؤكِّد حالة العجز غير المقبولة للأُمم المُتَّحدة في إلزامها بإنهاء احتلالها للجولان، وذلك جرَّاء الحصانة من المساءلة التي يوفرها حلفاء الاحتلال، والدعم غير المحدود لها داخل الأُمم المُتَّحدة وخارجها، الأمْر الذي شجَّع سُلطاته على مواصلة ممارساته العدوانيَّة".

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 2000 جنيه رسميًا|ارتفاع جنوني لـ الذهب وهذا سعر عيار 21 الآن

30 جنيها زيادة.. أسعار الذهب اليوم الاثنين 5-12-2022

أبكت السوشيال ميديا.. حكاية صورة عامل الدليفري الحزينة على فيسبوك

بعد انتهاء أزمته مع الزمالك.. كهربا يعود للملاعب بالتفاؤل والأمل

الدولار يهبط بقوة لأول مرة منذ 7 أشهر عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

الفراخ بـ 30 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

21 ألف جنيه رسميًا.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم بعد الزيادة الأخيرة

مفاجأة غير متوقعة.. الزيت يتراجع لأول مرة منذ شهور وهذه الأسعار الجديدة

ترشيحاتنا

تحذير شديد اللهجة من المستشار الألماني للغرب لتجنب حرب باردة جديدة

هل خوفي على أبنائي يعني ضعف إيماني ؟ .. أمين الفتوى يرد

وضع لافتات على جسده وتعاطف معه الجميع.. مجذوب الشرقية يستغيث لعلاج شقيقه

انتحال صفة التمريض.. وزير الصحة: إغلاق وحدة حضانات «خاصة» وإحالة مالكها للنيابة

استقرار بالأسواق.. سعر الذهب العالمي اليوم

بعد مونديال قطر.. السعودية تقترب من استضافة 3 فعاليات رياضية عالمية| تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تسببت بوفاة 6 أطفال.. 5 معلومات لا تعرفها حول المكورات العنقودية

الكيلو بـ30 جنيها.. فرصة لتخزين الفراخ وشراء البيض

أول ظهور.. شاهد | ابنة أنجلينا جولي تبهر رواد السوشيال ميديا بجمالها

للحامل.. احذري تناول هذا النوع من السمك يسبب الإجهاض

فيديو

أصالة في مرمى نيران النقد.. حلمي بكر يهاجمها وعزة مصطفى ترفض اعتذارها.. فيديوجراف

تفاصيل حريق فيلا الفنانة عفاف شعيب.. شاهد

عملوها مع صباح وجورج الراسي .. عادة غريبة بالجنازات فى لبنان

هل شتم المدرب.. سر غضب كريستيانو رونالدو في مباراة البرتغال وكوريا.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

المنصورة الجديدة

عبد العليم قشطة

إتقان العمل عبادة

هند عصام

أنوبيس.. الحلم الأول

نجاة عبد الرحمن

الانتخابات الأمريكية وعدم الإجماع الشعبي

أحمد نجم

كيف تكون مع الآخر

إلهام أبو الفتح

أفواه وأرانب

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا المرض النفسي مع الإنترنت

طارق إسماعيل

صناعة كرة القدم

اﻟﻤﺰﻳﺪ