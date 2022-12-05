صحيفة عُمانية: الجولان السورية والقضيَّة الفلسطينيَّة مفتاح الحلِّ لإقرار سلام عادل وشامل

رأت صحيفة (الوطن) العمانية، أن قضية هضبة الجولان السورية تُشكِّل مع القضيَّة الفلسطينيَّة، مفتاح الحلِّ لإقرار سلام عادل وشامل، ينطلق بالإقليم ودوله كافَّة نَحْوَ آفاق التعاون البنَّاء الذي سنجني ثماره في مُضيِّ قطار التنمية المستدامة نَحْوَ المستقبَل الذي تتطلع إليه الشعوب.

وكتبت الصحيفة -في افتتاحيتها اليوم /الإثنين/ تحت عنوان (الحقوق السورية في الجولان غير قابلة للتصويت)- أن هضبة الجولان السورية، التي يحتلها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، تُشكِّل إحدى أهمِّ القضايا العالقة على الصعيد العالمي، بالطبع مع القضيَّة الفلسطينيَّة، حيث يسعى الاحتلال الإسرائيلي إلى فرض الأمر الواقع، وتطبيق قرار الضمِّ الذي اتِّخذه، والذي يخالف كافَّة القرارات الأُمميَّة، ويتعارض مع كافَّة العهود والمواثيق الدوليَّة".

وأضافت "أن الهضبة السوريَّة المحتلَّة عنوان رئيس؛ لِمَا تُشكِّله الخطوات الإسرائيليَّة التوسعيَّة من خطورة على الأمن والسِّلم في الإقليم، والاستمرار في حالة عدم الاستقرار، وتُشكِّل مع القضيَّة الفلسطينيَّة مفتاح الحلِّ لإقرار سلام عادل وشامل، ينطلق بالإقليم ودوله كافَّة نَحْوَ آفاق التعاون البنَّاء الذي سنجني ثماره في مُضيِّ قطار التنمية المستدامة نَحْوَ المستقبَل الذي تتطلع إليه الشعوب".

وأكدت الصحيفة أنَّ حقَّ الدوَل في السِّيادة على كامل أراضيها حقٌّ أصيل لا يقْبَلُ القسمة، ولا يتأثَّر بدعاوى المُحتلِّ وإعلانه الضمَّ، أو محاولته التأثير على الوضع الديمجرافي، ولا يقْبَل التصويت عليه.

واختتمت بالقول: "إن تعنُّت إسرائيل ورفضها لتنفيذ قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِّلة يؤكِّد حالة العجز غير المقبولة للأُمم المُتَّحدة في إلزامها بإنهاء احتلالها للجولان، وذلك جرَّاء الحصانة من المساءلة التي يوفرها حلفاء الاحتلال، والدعم غير المحدود لها داخل الأُمم المُتَّحدة وخارجها، الأمْر الذي شجَّع سُلطاته على مواصلة ممارساته العدوانيَّة".